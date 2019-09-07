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廁所上大號！兒乘螃蟹車「撞開門衝搖滾區」慘雷殘　媽急夾斷...結局好心酸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 皮弟闖進廁所看媽媽大便 。（圖／網友蘇穎授權提供）

▲ 弟弟闖進廁所欣賞媽媽大便。（圖／網友蘇穎授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

當了母親之後，做許多事情都要「偷偷來」以免被孩子干擾，眾媽媽們也養成了速戰速決的習慣。一名媽媽在廁所「幹大事」時，兒子為了見她一眼，竟然撞開廁所門入侵，一張翻車照也讓網友們笑噴表示「假車禍喔」、「喝太多了啦」。

「這位小小朋友啊！你真的太誇張了你！」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中貼出兒子翻車的照片，原來她正在廁所上大號時，黏人的兒子為了要看到媽媽，竟然不顧一切、坐著螃蟹車撞開門衝了進來，還因為門檻落差雷殘（翻車）了，門的一處甚至被撞凹。

請繼續往下閱讀...

原PO見到這誇張一幕都嚇傻了，「你一個翻車，害你娘我的大便小朋友都跑回我肚子裡了。」她表示當下自己真的立刻把大便夾斷，檢查看兒子有沒有事，沒問題後才坐回馬桶上；兒子隨後也不哭不鬧，就這樣乖乖在她面前觀賞她上廁所，讓她猛嘆氣，「你是哪裡有問題了......。」

▲▼ 皮弟闖進廁所看媽媽大便 。（圖／網友蘇穎授權提供）

▲猴~半夜偷偷摸摸的在幹嘛？

不過媽媽也向《ETtoday新聞雲》記者嘆道，坐回馬桶上後她便意全失，就沒有再繼續上了；她還透露平時兒子就很黏她，今日更是凌晨3點就把她挖起來，雖然一切都讓她心很累，但看到兒子搞笑翻車的一幕，她也笑說可以療癒很久。

貼文一出已經吸引了1萬多名網友按讚，大家紛紛表示「來，行照拿出來，是喝粉多『奶駕』齁」、「一早就笑翻了」、「真的小孩子都喜歡看人大便，我女兒上國中了，還是常常站門口」、「假車禍了」、「他想看大便落水的瞬間」、「很忙！忙著看小孩摔倒、忙著夾斷大便、忙著切換相機拍照」。

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