影／用「2000袋泡麵」蓋小屋　他笑：送給即將出生的寶貝...網洗版「千萬不要！」

記者蔡儀潔／綜合報導

家裡過期的泡麵一般都會扔掉，但吉林樺甸的張先生卻用來「蓋房子」，他花了整整4天的時間，用了2000袋泡麵、20桶膠水，最後打造一座一室一廳的「泡麵小屋」，裡面還掛著他手繪的畫作。張先生笑著說，這是為了準備出生的孩子建的，希望小屋能一直保存到孩子長大。

▲泡麵小屋內擺了寢具，可以在裡面睡覺。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，這座「泡麵小屋」寬度為1公尺8，長度為2公尺3，總面積約為4平公尺。在張先生精心設計的一室一廳的小房屋中，剛好能鋪下一個單人床位，牆上掛著他的畫作，還有3扇木製窗戶用來採光。

張先生稱，小時候喜歡吃泡麵，但家裡條件不好不能經常吃，長大後，正好有一個做批發的朋友有一些過期泡麵，人也不能吃，動物也不能吃，覺得扔掉太可惜，又因泡麵的形狀有些像磚塊，所以就想到用這些泡麵，給自己未出生的孩子蓋個小屋。

▲墻上掛著他的繪畫作品。（圖／看看新聞）

不過網友卻表示擔憂，「會不會招老鼠或者蟑螂」、「黴菌才是強致癌物，愚昧得可怕」、「看著說用了那麼多膠就可怕，還沒出生呢，老婆天天聞也不好啊」、「萬一小孩吃下去了怎麼辦」。但也有人說，「我覺得人家也是父愛了，怎麼評論這個樣子」、「其實重點是 這個爸爸有一顆陪孩子玩的心」。