台大學生會長開學談「反送中」家長怒嗆退錢　學生會挺籲繳費

▲台大學生會長凃峻清在開學典禮談「反送中」言論。（圖／翻攝自Facebook／台大學生會 NTUSA）

記者崔至雲／台北報導

台大學生會長凃峻清昨（6日）晚間在臉書發文表示，有家長打電話到學校，說因為學生會長在開學典禮上發表反送中的言論，要校方提供退回學生會費管道，如果不能退，家長就要找消基會幫忙，如果幫不了，他就要找媒體。

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▲台大開學典禮當天，新生坐滿體育館。（圖／記者許展溢攝）

凃峻清在台大新生書院開學典禮提到，「台灣要撐香港，但其實更多時候，我覺得是香港在撐台灣。今日的香港不只可能是明日台灣，更是昨日台灣——如今台大可以算是台灣最自由開放的校園，但在過去，這所學校裡也曾有警察進入校園逮捕學生，留學國外的年輕學者，回國不久陳屍校園，至今真相未明；學生發行刊物會被審稿、學生組織不是由學生直接選出、而宿舍還有宵禁，甚至是，像我現在這樣說話，稍後下台就是被逮捕的時候，因為四處都是黨國的眼線和告密者。現在的香港人，正在用肉身告訴台灣，獨裁的中國不可信任；而過去，也有許多前輩，承擔生命的危險，甚至犧牲的可能，為今日的台大、今日的台灣打開了民主自由的空間。」

但這樣的言論卻引發台下家長不滿，甚至打電話到台大，要校方提供退回學生會費管道。對此，台大校方回應，台大一向尊重學生社團之自治與財務管理，對學生會會長的立場與發言，也給予尊重。

對於家長的不滿凃峻清在臉書上沒有多做說明，他僅指出，學生會往年都會有上百萬的餘款，在過去兩屆的揮灑之下，本屆學生會得到的餘款是「四位數」。即使不做好大喜功的鋪張工程，仍有許多基本支出以及未必馬上看得到成果的事物需要開銷，懇請版上的台大學生，拜託大家「繳交學生會費」，今天是學雜費繳交的期限，會費在學費的第二頁。



凃峻清說，如果已經繳完學費但沒有繳交到學生會費，可以轉帳學生會費150元到台大學生會帳戶並且將單據寄至台大學生會信箱確認。不是台大學生也沒關係，只要有心，人人都能支持台大學生會。有意贊助或合作者，也歡迎寄信到台大學生會信箱，會有專人與您討論後續程序。