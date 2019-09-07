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機場觀光迎旅客！　「和你飛3.0」下午1時舉行　對決臨時禁制令

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▲▼和你飛2.0,香港機場,反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

▲和你飛2.0,香港機場,反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威活動沒有因特首林鄭月娥終肯撤回草案而平息，有示威者昨日（6日）再次上街，連環毀壞3個港鐵站，成為公布撤回後最大警民衝突。此外，也有網友號召今日下午1時再次進行「和你飛3.0」行動，試圖再次癱瘓香港機場，以示抗議。

綜合港媒報導，針對「和你飛3.0」，港警在6日的例行記者會上表示，會拖走故意或無故停下的車輛，但沒有透露行動細節。機場快線今早9時起列車服務只來往香港站至機場站，中間不停九龍站及青衣站，維持每10分鐘一班車，來往機場站至博覽館站列車服務暫停，東涌線維持正常服務。

機場管理局重申，高等法院已頒令延長機管局的臨時禁制令，任何人堵塞前往機場的交通，都可能構成非法地及有意圖地故意阻礙，或干擾香港國際機場的正常使用的行為。

民航處表示，已經留意到網上有人發起到機場表達訴求，甚至到機場附近飛放無人機。民航處提醒，切勿在機場及周邊地方（包括機場5公里範圍內）發放無人機，以及使用激光滋擾飛行，以免觸犯法例及危害航空安全。

此外，社會及政治組織從業員工會6日晚在中環遮打花園舉行「反濫暴，抗威權集會」，控訴警方多次濫用暴力對待社會和政治組織工作者。大會宣佈，有2.3萬人參加集會。

▼香港街頭6日再度爆發警民衝突。（圖／路透）

▲▼反送中遊行。（圖／路透）

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