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降息不遠了！人行今年第3次降準　釋3.94兆活水穩經濟

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▲市場傳言大陸4月即將降準。（圖／CFP）

▲大陸今年第3度降準。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

為助推經濟發展，中國人民銀行（6日）決定於9月16日起，啟動今年第三次降準，此輪全面降準和定向降準實施後，將釋放規模9000億元（人民幣，下同，約合新台幣3.94兆元）長期資金。學者分析，在經濟成長放緩的壓力下，人行的下一步「公開市場降息」或許也已經在路上，要繼續降準都還有空間。

根據人行公告，降準目的是為支持實體經濟發展、降低社會融資成本，於16日起全面降準0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）；同時，對僅在省級行政區經營的城市商業銀行，定向下調存款準備金率（降準）1個百分點，於10月15日和11月15日分兩次實施，一次下調0.5個百分點。

▲中美貿易戰升級，而且Fed並未承諾降息，拖累美股。（圖／路透）

▲中美貿易戰升級，影響全球經濟成長。（圖／路透）

此次降準釋放長期資金9000億元人民幣，全面降準釋放8000億元，定向降準1000億元，並降低銀行資金成本每年150億元。消息發布後，6日上證綜指以2999.6作收，日漲0.46%，本周累積漲3.93%，人民幣兌美元匯率部分，離岸價收復7.11關口，創近兩周新高，在岸價逼近7.11，金融機構認為，短期內匯率將在7.1附近波動。

值得注意的是，近一周內，大陸國務院連續召開金融穩定發展委員會、國務院常務委員會會議，均提及提振經濟、刺激流動性等訊息。人行今天也強調，此次降準「非大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變」，顯然除了大陸中央對降準早有預告外，也積極凸顯在中美貿易爭端升溫、國際局勢改變、自身結構轉型下，維穩經濟發展的決心，於年底「拉尾盤。」

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

忠泰證券首席經濟學家李迅雷進一步表示，僅靠降準是不夠的，下一步是公開市場降息。他說，人行此輪降準、疊加專項債額度提前下放，均是逆周期調節政策加碼的表現，而就對市場釋放資金、助推實體經濟等來說，若公開市場利率不降，短端市場利率很難往下走，銀行負債端成本也會居高不下，因此在經濟放緩的壓力下，「我們判斷公開市場的降息是注定要做的，只是時間問題」，有可能在9月兩次MLF（中期借貸便利）到期後。

交通銀行首席經濟學家連平說，流動性寬鬆後，對股市釋利多，但就中央監管態度而言，應會嚴控流入房市或違規進入股市的資金。另考量人行今年降準頻頻以及經濟發展情況，連平說，「未來降準空間還有」，若國際情勢繼續出現變化，就會提高年內或明年再度降準的可能性。

基於日前國常會強調，要加快落實降低實際利率水平的措施，華泰證券首席宏觀研究員李超和其團隊說，這是暗示降準之後還會有降息，未來央行很可能降低MLF利率，以引導LPR（貸款市場報價利率）往下，預計未來降息空間在15個BP（基點）。

在此之前，人行曾2次降準，包括今年初1月4日決定全面降準，分別在1月15、25日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，共下調1個百分點；5月6日，決定從5月15日開始，對中小銀行實行較低的優惠存款準備金率。

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