提升國際影響力　成大護理系30週年慶成立「亞太護理教育聯盟」

▲成大護理系30週年慶成立「亞太護理教育聯盟」，大幅提升國際影響力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成功大學護理系為首發起的學術非營利組織「亞太護理教育聯盟（簡稱APANE）成功在2019年誕生！9月6日於成大醫學院舉行開幕揭牌典禮暨國際研討會，美國、日本以及泰國、印尼等來自11個國家的護理相關學者、官員共襄盛舉。

亞太護理教育聯盟籌備會主席成大護理系王靜枝教授指出，台灣護理教育界長期輔助其他地區提升醫療照護品質，貢獻學術價值。台灣推動世界級APANE平台順利成立，對台灣護理專業的影響力與國際形象及地位的提升意義非凡。

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依聯合國「2030永續發展議程」及永續發展目標，2016年1月「第2屆亞洲護理教育學術會議 ACiNE」16個亞太地區護理代表凝聚共識，擁立成大護理系發起立APANE。2018年4月第3屆ACiNE舉行期間，成大護理系授王靜枝向各國提出成立ＡＰＡＮＥ聲明，並邀約各國入盟。經過１年籌備與推動，APANE正式成立。

成大校長蘇慧貞、成大醫學院副院長許桂森、立法委員陳靜敏、台南市長黃偉哲等人參與揭牌儀式，一同見證「亞太護理教育聯盟」歷史性的一刻。蘇慧貞致詞指出，成大護理學系培養國際畢業生具備專業知識與技能，創造社會多元價值，畢業生學成返國後，多能應用所學獲得當地政府重視，除了於各級護理學校擔任高階師資外，亦有人出任醫學院院長、衛生福利部官員、護理協會主席等，表現十分優異。

開幕揭牌典禮尾聲，邀請國際護理學會（ICN）理事黃璉華教授擔任專題演講人，以「護理教育之多元文化合作」為主軸，指出透過策略領導，促進護理專業發展，解決現今和未來的健康照護需求。

下午的議程中，成大護理學系主任柯乃熒教授分別將與印尼護理教育中心協會（AINCE）主席Muhammad Hadi博士，以及印尼聖卡洛露斯健康科學院院長Ｅmiliana Tarigan，簽署學術合作協定，延續雙邊正式合作關係，以促進未來持續招收印尼優秀學生就讀成大護理學系國際碩博士班。

亞太護理教育聯盟籌備會主席成大護理系王靜枝教授說：「成大護理學系過去數年配合政府南向政策，秉持深耕東南亞護理教育，已培育數十位來自亞洲護理人才，各自回其本國發光發熱，期發揮國際影響力。我們將持續熱切貢獻台灣護理學術價值以提昇醫療照護品質」。此舉不但以台灣為起點，擴大在亞洲之影響力，期待未來媒合亞太護理教育資源，培育新世代人才，創造成功護理領袖，透過世界級的舞台，提升台灣護理的國際聲望。