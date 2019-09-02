打造學術成大札根研究　新生訓練參訪學校實驗室研究中心

▲ 成功大學新生訓練，創全國大學風氣之先，以「學術成大」為主軸，將帶領新生參觀校園裡重量級實驗室、研究中心，認識前瞻性與多樣性的研究。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

如何培養高階人才，可說是高教創新的目標，成功大學108學年新生訓練，創全國大學風氣之先，以充滿學術氣息的「學術成大」為主軸，9月5日將帶領新生參觀校園裡重量級實驗室、研究中心，認識前瞻性與多樣性的研究，由初入校開始就引領探究高優質的學術內涵。

校長蘇慧貞9月2日先與外界分享學術成大的理念，「大學的價值就是探索真理，而探索真理的過程，需要完整思考與誠懇的態度，再靠實踐去發揮真理的影響力。」她強調，這也是成大90年來最重要價值，完成實作，展現影響力、落實於產業的能量，今後成大的新生訓練都將以「學術成大」為重心，追尋最高品質與最大競爭力。



不分系學士學位學程新生陳昱璟、葉沛嫻，兩人因開學前參加成大活動，有機會先參觀前瞻醫療器材科技中心，看到成大回應社會關切老年議題，結合AI、醫學、人文、資通訊等領域的研究成果與落實應用，例如營養估算的智慧化營養小幫手、智慧化運動設備，搶先感受成大的研究環境與學術資源。

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陳昱璟說，前瞻醫材中心的研究成果很有趣，透過儀器影像分析，就能知道食物的營養成份；將無趣的復健運動與遊戲結合，讓復健不再無聊；看得出來研究的用心，以及成大對社會議題的關切與重視。以前對成大有很多想像，也知道成大很大，來學校之後才發現成大真的很大，校園大，建築一棟棟，感覺到這是一所資源豐富的知識寶庫，就看身處其中的人如何看待與應用，入學就能參觀重要實驗設施，了解前瞻性的研究，對學習是一種啟發，對於這座知識寶庫，一定會好好挖掘學習。



葉沛嫻表示，人口老化是全球關切的重要議題，台灣進入高齡社會，但在老人照顧上還有很多空間需補強。做學術研究，資源取之於社會，最後的結果也應該回到社會，讓社會更進步更美好。參觀前瞻醫材中心看到成大跨領域結合做研究且有實際成果，自己對心理也很有興趣，或許以後有機會可以將老人心理狀態的研究與醫療器材結合，也許是不錯的研究方向。



蘇慧貞校長指出，「學術成大」的精神之一，是讓新生到校第一天就知道學校對他們全部開放，不限制只能留在本身的科系，也期待學生學會規劃學習路徑，有想要解決問題的企圖心，知道未來大學生活有各式各樣的選項與機會。讓年輕人開發出最有效率，最具企圖心、最有創造力的學習生涯。「研究」、「學術」的創新，重點在於迎接挑戰、發展潛能，並在更高的跨領域裡加以展現，這是大學的使命，但只有學生能挑戰自己。





成大研發長謝孫源表示，能夠進入成大的學生，都是一時之選，科技部108年度大專學生研究計畫，成大獲核件數138件，居全國第二。大學是一個想像與探索未知的場域，學生到有興趣的實驗室或是教師研究室參訪，可能激發出學生想參與研究的意願，等於埋下研究的種子，將有助於未來職涯發展探索，同時也讓教學與研究品質更為提升。

在新鮮人成長營期間參觀108個實驗室與研究中心只是第一步，成大教務長王育民表示，實地參觀讓學生有機會去了解、接觸跨學院教師的研究領域，若學生對跨域學習感興趣可以透過通識課程選修，教師間也可以融合彼此專長進行跨域合作。

成大學務長洪敬富指出，大學端即進入實驗室探索研究的興趣，學生在職涯探索上會更加明確，也有助於教學與研究品質的提升，基於全人教育的理念，學務處將積極鼓勵學生研究團隊，進一步成立學術性學生社團，學務處會在公平合理的機制下，給予社團有形與無形的資源加以支持，助其茁壯。