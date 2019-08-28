旺宏電子捐贈成大4.2億元　興建成功創新中心「旺宏館」

▲旺宏電子捐贈4.2億元予國立成功大學興建「成功創新中心─旺宏館」，8月28日在成大舉行「成功創新中心─旺宏館捐贈儀式」，為雙方長遠合作開啟新頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏電子，捐贈4.2億元予國立成功大學興建「成功創新中心─旺宏館」，雙方將結合彼此能量與優勢，重新形塑校園歷史空間，8月28日在成大舉行「成功創新中心─旺宏館捐贈儀式」，為雙方長遠合作開啟新頁。

成大指出，這是成大創校以來最大金額的單一捐贈案，由成大傑出校友旺宏董事長吳敏求全數捐贈，再由傑出校友張清華建築師擔綱設計。成大表示，「成功創新中心─旺宏館」設計理念在提供一座新型態的創新教學與研究空間，以及打造「未來大學」雛型。

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成大校長蘇慧貞在捐贈儀式表示，新建的「成功創新中心─旺宏館」緊臨成大在60年前由當年建築系師生共同設計興建完成的舊圖書館K館，這是當年啟動成大正式邁向綜合型大學的基礎。如今參與新案設計的建築師也是成大驕傲的建築系師生。成大在台灣高教的歷史上，寫下其他大學難以項背的歷史記錄。希望這項從創校以來最特別的捐贈案，向大家承諾，成大會繼續創新，台灣要能夠改變世界。





吳敏求董事長是成大電機系59級及電機研究所62級校友，1989年創立旺宏電子股份有限公司，現為全球非揮發性記憶體整合元件領導廠商。2016年獲頒成大名譽博士學位。並在2017年獲頒教育部社會教育貢獻獎。旺宏電子鼓勵年輕一輩創新，2011年創設旺宏教育基金會，近20年來長期培育台灣優秀科技人才，持續舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，吸引逾32000名師生參與。另外，社會遭逢重大急難，旺宏也慷慨解囊，莫拉克風災捐助新台幣1億元，日本311震災捐出台幣3千萬元等。此次旺宏電子慨捐4.2億元予成大，代表吳敏求回饋母校的用心。



吳敏求指出，成大是完整大學，有9大學院，如果將各學院合在一起做一些有趣的東西是很好的發想，這個想法獲得成大的認同，於是延伸成了今天的捐贈。他表示，自己畢業於史丹佛大學，每年出國參加材料系會議了解新發展，知道材料系包容量很大，會與其他系合作。成大走在科技前端，將school computing結合在一起，並將computing與旺宏一直秉持的AI結合在一起。旺宏在全球半導體，第一個將AI概念放入半導體生產，造就旺宏在世界舞台上佔有一席之地，這個方法讓旺宏產品品質做到世界第一。相信將來成大可以創造一個很新的領域、知識，讓人家刮目相看，這是捐贈的最大原因，也希望成大邀世界知名專家來成大，建立世界級的中心。





教育部主任秘書朱楠賢及高教司長朱俊璋，前來見證企業校友與母校齊心推動教學研究發展，美好的一刻。朱楠賢主任秘書表示，本次計畫是國內很大規模的企業捐贈，是很了不起的事情，更是多贏的局面，成大團隊非常珍惜這個捐贈，因此設計這麼好的空間和設備。而旺宏電子吳董事長不是只有捐贈這棟大樓，往後每年也會定期捐贈經費，長達10年，可說是蘇校長所謂的登月計畫，非常感佩一個好的故事的發生，會有一些很傳奇的人，那些不願意被傳統束縛的人造就出來的這樣一個結果，教育部一定會給予支持，也希望更多的企業家把好的資源投在學界。





科技部常務次長鄒幼涵表示，科技部積極促成學研合作，希望頂尖大學跟世界一流的企業能夠充份合作，學研的能量要找出路，產業技術也要升級，在技術研發的部份幫產業找研發的夥伴，成大當然是首選。

「成功創新中心─旺宏館」捐贈案，堪稱是成大創校以來最大金額的單一捐贈案，由傑出校友全數捐贈，再由傑出校友擔綱設計，蘇慧貞表示，未來將藉此平台上翻轉高教培育創新科技人才的嶄新模式，展現邁入AI時代學研軟硬體的基礎。她期許成大開創高等教育新格局，與台灣各界齊心協力改變世界，在人類發展的歷史上留下深刻的影響和軌跡。

「成功創新中心─旺宏館」基地面積2萬3千坪，位於成大勝利校區，座落在成大歷史建築─舊圖書（K館）正後方，將興建1棟地上4樓，地下1樓的建築。1樓為國際會議廳與展示廳，2、3樓是共同教學與討論空間，4樓是共同研究為主的空間（運算學院School of Computing），地下是停車場。