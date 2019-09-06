有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視



▲三立電視台（示意圖／資料照）



記者陳世昌／台北報導

有線電視9月不平靜又爆新「斷訊風暴」，目前擁有5家系統商的台灣寬頻(TBC)證實已收到頻道商「佳訊」、「東昱」發函，如果TBC無法處理好授權費合約，將在10月停止三立、壹電視、非凡、年代迪士尼等17個頻道訊號播出，預計有74萬收視戶受影響。



TBC是因為要支付2018年頻道授權費與頻道代理商談不攏而出現斷訊危機，TBC目前正與各家頻道代理商協商中，特別的地方是，TBC並不是直接與各個代理商協商，而是把頻道上下架的授權費、權利金以固定金額全權標售給業界盛傳是泛富邦旗下的「大享」頻道代理商。



巧合的是，「泛富邦集團」的大享、浩鳴、優視三家代理商，剛準備對北都、全國數位系統「斷訊」，而大享這次又涉入TBC斷訊風暴中事主之一。



▲壹電視（圖／資料照片）

業界指出，其主因是大享以較低的權利金取得 TBC的上下架權利，讓TBC一年可以省下上億元授權費，而這上億元差額只能轉嫁到頻道授權費，讓所有頻道獲得的授權費都縮水，爭議由此產生。

如今全國數位、北都系統與大享、優視、浩鳴代理商之間的「22頻道斷訊爭議」尚在僵持中，有線電視又爆規模更大的斷訊危機！頻道代理商之亂一波未平一波又起，主管機關NCC發言人蕭祈宏表示，目前還不會有所動作，就NCC的認知，這只是業者之間的協商談判技巧，NCC認為還不到頻道下架的地步。

這次由練台生主導的佳訊、東昱兩家頻道代理商，已於9月1日發函TBC所屬的南桃園、北視、信和、吉元、群健5家系統，請TBC盡速支付2018年授權費，否則將在10月停止其所代理的17個頻道訊號播送，其中包括知名的三立電視家族、非凡、壹電視家族。

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佳訊代理的13頻道包括 ：

年代新聞、MUCH TV、年代東風、壹電視新聞台、壹電視綜合台、壹電視電影台、非凡新聞台、非凡商業台、彩虹台、NHK、Discovery旅遊生活台、迪士尼、好萊塢電影台

東昱代理的4頻道包括：

三立新聞台、三立都會台、三立台灣台、MTV綜合電視台



TBC方面表示，有關頻道採購已授權「大享」協商中。





▲台灣寬頻通訊TBC旗下有5家有級系統商，約74萬訂戶（圖／翻攝TBC官網）