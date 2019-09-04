失業又遭情傷「人生崩潰」！男鎖門燒炭自殺　警急大吼破門

▲男子將自己反鎖屋內自殺，員警到場破門而入將已奄奄一息的男子送醫急救。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市1名男子失業又與女友分手，日前想不開將自宅大門反鎖後，在屋內燒炭自殺，警方獲報趕往現場，從屋外發現屋內烤肉架炭火正在燃燒，當機立斷破門而入，將男躺在臥房已奄奄一息的男子緊急送醫救回性命。

台東警察分局豐里派出所日前接獲民眾報案，在台東市豐榮路住家之鄰居傳出濃濃的燒炭氣味，請員警到場了解。豐里所員警獲報後立即前查看，果真發現該大門反鎖且臥房門口放置烤肉架，並有炭火正燃燒中，處理員警見狀緊急，立即敲門並大聲叫門，但均無人回應，員警唯恐發生不幸，當機立斷，偕同消防人員當場破門進入，赫然發現現場有一名男子躺在臥房，已呈奄奄一息之昏迷狀態。

員警警覺地迅速將該房間門窗全部打開，讓空氣流通，同時到場之消防局救護人員經檢視該男子尚有微弱的生命跡象，遂施予簡易急救，男子始逐漸恢復意識，經送醫後所幸無礙。





自殺男子事後向警方表示，近日剛與交往多年的女友協議分手，而且近來諸事均不順心，又在失業中，感覺人生頓失前景，才會一時糊塗吞食安眠藥又燒炭決定輕生。經員警耐心勸說下，男子向警方承諾會好好從新開始，不再讓家人擔心，家屬對處理員警積極救護的舉動給予肯定，也感到十分感激。



台東警察分局表示，警察是24小時服的公僕，民眾有急事可善用警察的110報案電話；同時也呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是自殺企圖，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安渡難關。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

