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Apple Music推網頁版　聽音樂不用再靠iTunes和Music App

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▲Apple Music。（圖／翻攝自Apple Music）

▲Apple Music將推出網頁版本。（圖／翻攝自Apple Music）

記者陳心怡／綜合外電報導

蘋果的Apple Music又有新動作了，公司日前宣布正式開始公測全新網頁版的Apple Music，Apple Music用戶以後只需要一個瀏覽器，並透過Apple ID登錄就能使用，不需再安裝iTunes或者單獨的Apple Music應用程式。

目前，網頁版用戶可以搜尋和播放Apple Music目錄中的任何歌曲，另外也提供iTunes原有的功能，包括曲庫、搜索、個性化推薦、瀏覽和廣播。

Apple Music拓展到網路平台對蘋果來講意義重大，不僅可以滿足那些無法在設備上安裝iTunes或者音樂app的用戶的需求，而且也更容易擴展新用戶。

目前如果要使用Apple Music網絡版，訂閱者可以輸入beta.music.apple.com並使用Apple ID登錄。蘋果表示，日後新用戶可以通過網頁播放器註冊Apple Music。

提供網頁版Apple Music服務的好處之一在於，用戶可以在沒有iTunes的電腦上使用該服務，對於那些無法在辦公系統上安裝這些應用程式的用戶來說，絕對是一大幫助。

Apple Music也適用於非Apple平台，如Android、Windows、Sonos和Amazon Echo。

Apple Music的競爭對手Spotify、亞馬遜音樂和Pandora早已提供網頁版，由此可見蘋果正加緊步伐追上，畢竟跨平台可用性在串流媒體市場中越來越重要。

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