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Spotify付費用戶人數破億！遠勝於Apple Music　本季虧損也大幅降至300萬歐元

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▲▼ 線上音樂串流平台Spotify。（圖／路透社）

▲線上音樂串流平台Spotify。（圖／路透社）

記者陳心怡／綜合報導

Spotify公布截止至6月底的付費用戶達1.1億，比去年同期增加31%，相較之下，Apple Music只有6千萬名用戶。但對於Spotify來說，這個數字是遠低於預期的。

Spotify總活躍用戶人數新增了1,500萬人，其中新增付費用戶數為800萬人。然而，Spotify的付費用戶人數成長目標，並未達到業界分析師所預期的850萬人；此外，因為最近推出的Premium服務的促銷方案，每位用戶帶來的利潤也較上一季下滑1%，來到4.86歐元（168元台幣）。

營收方面，Spotify的第2季總營收為16.6億歐元，其中，付費用戶的訂閱費收益佔了90.1%，其餘則是廣告收益；損失方面，Spotify於這一季的營運損失金額為300萬歐元，較上一季的4,700萬歐元下降許多，雖然Spotify還是虧損中的公司，但損失金額已逐漸減少。

在今年初時，Spotify收購Podcast發行公司Gimlet Media、Podcast製作與出版服務Anchor，以及另一家發行公司Parcast，另外也宣佈和美國前總統歐巴馬與其妻子的媒體公司Higher Ground Productions，簽下多年Podcast夥伴合約，讓Spotify能獨家製作更豐富的Podcast內容。

Spotify執行長丹埃克（Daniel Ek）表示，透過多樣、獨家的Podcast節目，Spotify可望再為平台吸引更多付費用戶，甚至透過Podcast發展新的獲利方式。

另外，Spotify在公布財報時透露，目前已和4大音樂版權公司取得新的協議，其他兩家則還在進行積極溝通。

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關鍵字：Spotify,Apple Music,Gimlet Media,Higher Ground Productions

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