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大雨中車輛突然起火　駕駛冒雨在國道上無助待救

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▲▼翁男駕車行經國道時車頭突然冒火，車頭被燒到焦黑變形。（圖／記者趙永博攝）

▲翁男駕車行經國道時車頭突然冒火，車頭被燒到焦黑變形。（圖／記者趙永博攝）

記者游宗樺、趙永博／新北報導

新北市6日凌晨3時許，一輛小客車行經國道一號南下平面段38公里處時，車頭因不明原因突然冒煙，駕駛將車開到路肩停放後，車頭隨即起火燃燒，車上駕駛見狀立即下車，與另名乘客在國道路肩避難，同時報警求救。警消到場拉出水線，很快將火勢撲滅，所幸並無傷亡，至於車輛確切起火原因有待釐清。

▲▼警消到場迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警消到場迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，22歲的翁姓男子駕駛一輛白色轎車，載著一名女性友人，於凌晨3時許行經事發路段時，車頭因不明原因突然冒煙，翁男將車輛開到路肩後，車頭突然開始起火，熊熊火勢嚇得駕駛立即下車避難，同時報警求助。警消獲報後，派遣消防車到場，國道警察也在旁引導其他車輛，同時透過國道工程車防止發生追撞意外。

▲▼翁男駕車行經國道時車頭突然冒火，車頭被燒到焦黑變形。（圖／記者趙永博攝）

▲翁男發現火燒車後，將車停在國道外側。（圖／記者趙永博攝）

警消在現場布設水線，冒著大雨朝著冒火的車頭灌救，短時間就將火勢撲滅，但車輛車頭卻被燒到焦黑變形。而車上駕駛及乘客因即時下車，僅受到驚嚇並無受傷。確切起火原因有待警消釐清。


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