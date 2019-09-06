　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美媽秀女兒「米其林附幼」餐點！超水準擺盤網暴動流口水　洩老師隱藏技能

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供）

▲ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／採訪報導

小時候吃學校餐點，因為量大，廚房阿姨可能比較無法控制味道或是品質，不過這間幼兒園的廚師根本是餐廳大廚吧！一名媽媽在臉書貼出女兒在學校吃的餐點，每一樣光用看的就讓人垂涎，加上超用心的擺盤讓媽媽不斷被驚豔到，直呼這根本是「米其林附幼」！

「我一直覺得，我女兒應該是在米其林餐廳的附幼上學吧！」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中分享女兒幼兒園的三餐照片，讓一大票人驚呆。只見照片中每個小朋友都有自己的一套餐，不像傳統幼兒園是桶餐打菜，從拉麵、海南雞飯到牛肉麵都有，校方甚至還很講究擺盤，就連吃素的小朋友也有專門的餐點，不說還以為是出自哪家親子餐廳。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供）

▲▼ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供）

▲▼ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供）

▲這些是餐廳菜吧！

原PO表示，女兒讀的是私立幼兒園，「學費6張有找不要再問了！」她還透露，以前女兒很愛挑食，到了這間學校後什麼都吃，每天都帶著圓滾滾的肚子回家。

媽媽隨後向《ETtoday新聞雲》記者表示，女兒的三餐全都出自幼兒園廚房，學校的老師、老闆非常注重小朋友的食安，校園裡甚至有自栽蔬果，當作食材既健康又安心。

媽媽還說，不僅如此，連萬聖節的點心也是學校美語老師自製的，他們還厲害到考到烘焙師的證照；家長座談會時的小點心也從不馬虎，讓家長們都超愛參加座談會。

▲▼ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供）

▲▼ 學校特殊活動的點心全出自學校老師的手。

▲▼ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供）

網友們看到都嚇歪了，羨慕表示這不是印象中幼稚園餐點，「擺盤也太強了」、「確定不是親子餐廳嗎」、「好想繳便當費一起吃」、「家長可搭伙嗎」、「餐具大大加分不少耶」、「這樣回家媽媽壓力很大」、「我女鵝的幼稚園感覺吃素的...」。

面對記者提問「女兒回家會不會嫌棄媽媽的菜？」原PO則是笑說「不會啦！」還大方分享自己的手藝，看來妹妹是個相當有口福的孩子呢！

▼ 媽媽本人的手藝也是很不錯喔！

▲▼ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供）

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
男星身分證藏秘密　「Y」字頭連走路都有風
北車前飯店驚爆懸疑命案　男遭「雙手反綁＋頭套塑膠袋」陳屍客房
機長遲未現身航班大延誤　乘客自願開飛機…航空公司還准了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林鋼管秀！黑丁妹深蹲開M腿…「蜜桃肉炸出」紅衣哥秒伸手　一換角度爆淚

長髮妹託友代購「3、5條痘痘藥」　豬隊友買完：妳是要賣嗎？她心痛了

影／中班弟作業求外掛！3層模型屋...叔叔「1hr神交差」　家長眼睛全亮：學到了

影／外送員超怕接的單！「點這種食物＋在這裡取餐」最惹人厭...沒人想送

影／健身房卡辦7個月「身材0改變」　辣妹嘆：要過去問清楚...一票人秒懂笑爛

影／每月菜錢燒1萬5！老媽天天「6道菜兩人吃」塞冰箱再倒掉　網鼻酸...卻勸母湯

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

懷孕日記！老婆一翻「像顆便便飄盪」秒暈　隊友歪樓全紀錄...網鼻酸中笑炸

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

懷孕日記！老婆一翻「像顆便便飄盪」秒暈　隊友歪樓全紀錄...網鼻酸中笑炸

美媽秀女兒「米其林附幼」餐點！超水準擺盤網暴動流口水　洩老師隱藏技能

桃園農田水利會慶百週年　釣魚好手齊聚前八名「釣200斤以上」

善耕365／大手牽小手一起唱　東港海事與永昌國小激盪世界名曲

萬人泳渡後又一盛事！　FINA世界馬拉松游泳大賽9/7日月潭登場

善耕365／環保還能這樣做　看公益團體實踐的減塑妙招

55天拚20萬超賺！環島公路競賽比創意　公總砸2.5億幫你圓夢

孩子有OX型腿！醫曝伴隨「6症狀」速就醫...一過關鍵年齡就不正常

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

奴才必看DIY寵物月餅　柴柴試吃「舔舌回味」：再一塊

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

主人撥「大叔啤酒肚」　貓皇一臉厭世：人家骨架大啦！

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

球哥曝自家簽名鞋ZO2「每節炸裂」　抱病到湖人試訓表現爛透

汪星人也有髮禁！　長毛臘腸犬美容完變「耳下3公分」

國民黨：蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」

交大獲視芯公司捐贈小鼠晶片發展系統　升級AI人工智慧系統

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

颱風「法西」生成！路徑公布....

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩..

中班弟模型屋作業！叔叔1hr神..

好市多中和店將實施新政策　網推..

1車佔2位mini 神阻擋　T..

她託友代購3、5條痘痘藥　買完..

月子中心1晚6500！妻堅持貸..

首批泰國山竹6日下午2點抵台「..

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

颱風法西生成！最新路徑出爐

闖平交道噴飛！台鐵吉安=花蓮影..

更多熱門

相關新聞

小姊妹看牙醫「海灘辣妹look」爸秒暈

許多孩子小小年紀就懂打扮，偶包更有千斤重，讓家長哭笑不得。一名父親帶兩個女兒看牙醫，結果短短5分鐘路程，寶貝們竟盛裝打扮，讓身為前世情人的他危機感破表，直呼「爸爸心裡苦，但是爸爸不說！」

他切開透抽藏「3隻秋姑」！網嘆：攤販超黑

特戰兵暴雨中行軍！過來人讚：訓練精實

母狂打嗝！藥師「神招」他秒傻…劇情超展開

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

關鍵字：

幼兒園米其林餐點爆廢公社食安

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面