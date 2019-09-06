美媽秀女兒「米其林附幼」餐點！超水準擺盤網暴動流口水　洩老師隱藏技能

▲ 幼兒園米其林餐廳水準的餐點 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／採訪報導

小時候吃學校餐點，因為量大，廚房阿姨可能比較無法控制味道或是品質，不過這間幼兒園的廚師根本是餐廳大廚吧！一名媽媽在臉書貼出女兒在學校吃的餐點，每一樣光用看的就讓人垂涎，加上超用心的擺盤讓媽媽不斷被驚豔到，直呼這根本是「米其林附幼」！

「我一直覺得，我女兒應該是在米其林餐廳的附幼上學吧！」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中分享女兒幼兒園的三餐照片，讓一大票人驚呆。只見照片中每個小朋友都有自己的一套餐，不像傳統幼兒園是桶餐打菜，從拉麵、海南雞飯到牛肉麵都有，校方甚至還很講究擺盤，就連吃素的小朋友也有專門的餐點，不說還以為是出自哪家親子餐廳。

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▲這些是餐廳菜吧！

原PO表示，女兒讀的是私立幼兒園，「學費6張有找不要再問了！」她還透露，以前女兒很愛挑食，到了這間學校後什麼都吃，每天都帶著圓滾滾的肚子回家。

媽媽隨後向《ETtoday新聞雲》記者表示，女兒的三餐全都出自幼兒園廚房，學校的老師、老闆非常注重小朋友的食安，校園裡甚至有自栽蔬果，當作食材既健康又安心。

媽媽還說，不僅如此，連萬聖節的點心也是學校美語老師自製的，他們還厲害到考到烘焙師的證照；家長座談會時的小點心也從不馬虎，讓家長們都超愛參加座談會。

▲▼ 學校特殊活動的點心全出自學校老師的手。

網友們看到都嚇歪了，羨慕表示這不是印象中幼稚園餐點，「擺盤也太強了」、「確定不是親子餐廳嗎」、「好想繳便當費一起吃」、「家長可搭伙嗎」、「餐具大大加分不少耶」、「這樣回家媽媽壓力很大」、「我女鵝的幼稚園感覺吃素的...」。

面對記者提問「女兒回家會不會嫌棄媽媽的菜？」原PO則是笑說「不會啦！」還大方分享自己的手藝，看來妹妹是個相當有口福的孩子呢！

▼ 媽媽本人的手藝也是很不錯喔！

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