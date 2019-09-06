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臺東慢食節！97.4%網友認同慢食理念「吃在地、品當季」山海珍饌美味爆棚

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▲台東食物慢食。（圖／發現台東慢食）

▲近年縱谷地區開始發展「產地餐桌」計畫，讓旅人來到臺東吃在地、品當季，享受愜意的生活步調。（圖／取自發現臺東慢食粉絲團，下同）

生活中心／綜合報導

臺東，是個步調緩慢又愜意的城鎮，從碧海藍天到田野綠地，處處充滿蓬勃生機的模樣，近年從縱谷地區開始逐漸發展至全縣的「產地餐桌」、「慢食臺東」計畫，強調吃在地、品當季，正吹起一股臺東慢食熱潮！旅人享受各式各樣的農產美食，連結山海特色料理，暫離都市生活讓身心靈好好沈澱，邊走、邊玩、品味臺東，加上政府積極推廣旅遊補助，經由網路調查，已高達97.4%網友認同慢食理念，讓人更深入暸解店家特色及烹煮食材背後的故事。

臺東縣政府積極籌劃「產地餐桌」品牌，推廣吃當季、食在地的理念，自2017年開始舉辦「臺東慢食節」推廣和保存在地多元且豐富的傳統飲食文化，強調追求好品質（good)、乾淨（clean）、公平交易（fair)的食物。集結美味、豐富與藝術的料理精華，在得天獨厚的環境中，透過食物訴說這塊土地上人們生活的模樣。

▲台東食物慢食。（圖／發現台東慢食）

▲「臺東慢食節」以花果、禽肉、咖啡、米糧、酒釀及海鮮等臺東風土食材，呈現多元族群與地域的風貌。

不僅如此，臺東無工業汙染的良好環境、農產富饒，政府鼓勵農友們以友善土地耕作、餐飲店家運用在地食材，才能使臺東慢食節成為當地具代表性、指標性的活動。

請繼續往下閱讀...

現代人鮮少在家煮飯做菜，外食夾雜太多重鹹、重油的調味品或人工添加物，「臺東慢食節」以花果、禽肉、咖啡、米糧、酒釀及海鮮等臺東風土食材，呈現臺東不同地域及多元族群的飲食文化風貌，希望大家吃出食物真原味，好好品味縱谷、海線、南迴、市區等地的風土滋味。

▲台東食物慢食。（圖／發現台東慢食）

▲高達97.4%網友認同慢食理念，踏入這片土地感受人文美食風情。

▲台東食物慢食。（圖／發現台東慢食）

今年，臺東縣政府更推出「慢食旅」系列活動，全程由在地的慢食店家帶路，前往長濱、都蘭、太麻里、鹿野等地，拜訪產地、體驗料理創作，感受在地的人情味！此外，企劃執行單位津和堂大力推廣於慢食節中自備餐具，邀請每個人響應環保愛地球、旅客配合度也相當的高、也樹立了公眾活動垃圾減量的典範。

依山傍海的臺東，是優良的食材寶庫，透過「臺東慢食節」把將土地友善自然農法栽種的白米、小米、洛神花、鳳梨等優良食材加以創意與烹飪，端上桌立刻變成好吃又好拍的料理。調查結果發現。高達95%網友給予滿意度極高的評價，認為非常適合走一趟，細細品嚐臺東特色。

為了籌措下半年度的臺東慢食節活動經費，臺東縣產地餐桌協會即將於9月27日於鐵花新聚落275倉庫舉辦「臺東慢食宴─臺東慢食節經費籌措餐會」。邀請支持慢食在臺東深耕的朋友共同參與，活動詳情可至Accupass活動通網站搜尋「臺東慢食宴」。

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