　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港人「蝸居」是極端的資本主義的鍋　胡錫進：輿論讓老百姓恨錯地方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進）

▲胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進日前前往香港，並走訪了一些「住在蝸居裡的人家」，他感嘆「香港總體上這麼富裕，民生問題卻如此尖銳，最大的原因是它過於極端的資本主義制度造成的。」

針對在香港住房困難的原因，胡錫進首先認為是香港的「土地少」，但不是沒有土地蓋房，而是政府「沒有力量協調用哪塊土地、以什麼方式建房」。他稱「在香港，要填海造地，要建公屋，政府拿出這些政策，到立法會上都被否決了。」

▲▼胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進）

他指出，「反對派的理由多的是，他們就是要和政府作對，明顯對民生有好處的政策讓他們給污名化了，還能夠通過操弄輿論，讓老百姓覺得是政府做錯了」，「在香港，每一項民生政策通過都舉步維艱，反對派動輒在立法會搞『拉布』（抵制），民主嘛。」

再者，胡錫進表示，「香港很多土地掌握在大地產商手裡，他們建樓是絕對以盈利為目的的。」他認為，其實可以把一些只有五六層的舊樓，拆掉蓋成幾十層的高樓，「在中國內地，很多舊城改造就是這樣實現的。但是在香港，這種事情也由於種種阻力就是做不成，政府協調不了。」

▲▼胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進）

至於有那些阻力，他舉例，「翻建過程中，原來那些住戶住到哪裡去，誰出錢？這個問題在香港就解決不了。而且那些房屋裡，很多是租戶，有補償款也要給房主，租戶的利益誰來保障？要協調這些問題，香港特區政府是沒有權利和威望去實現的。」

「中國實行一國兩制，香港什麼制度，是他們自己的事」，胡錫進說，但那些媒體、反對派人士把「香港問題的鍋像變戲法一樣甩到了施行社會主義制度的中國內地頭上」，「怎麼內地對香港的任何影響都是壞的了呢？內地為什麼被描述的那麼可怕？」

▲▼胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進）

「中國內地社會真心想讓香港好」，胡錫進提到，他看了那些這在蝸居裡的人家，真的想呼籲國家能夠採取什麼辦法幫幫香港人，但卻礙於一國兩制，「而且香港對內地元素那麼警惕，大灣區這樣的好規劃也被那裡的一些人往歪了解讀」。

最後，他強調「如果是一個內地城市的民生搞成這樣，中央早動手了」，但是香港問題出在沒有解決問題的效率，原因是反對派的阻撓和社會對政府權力的種種限制，而輿論的解讀又恰恰是相反的，使得老百姓「恨錯了地方」，「我們又只能在一國兩制那道無形之牆的牆外望港興嘆」。

▲▼胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進）

ET快訊
颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光　周末泡湯了
人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包「塞6顆」　起底竟是性感闆娘
偷拍短髮妹蹲廁！他被「關便所」秒爆哭：對不起，讓我出去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港人「蝸居」是極端的資本主義的鍋　胡錫進：輿論讓老百姓恨錯地方

豬肉價格狂飆！大陸官方：不得以改善生態環境為由限制養豬

網購一箱「髒髒包」...打開後全發霉！商家：沒辦法這很正常

中美貿易「第13輪」談判10月華府登場！陸商務部：力爭取得實質性進展

陸同意加拿大新大使鮑達民履新　有望緩解「孟晚舟僵局」

上海、深圳取代香港？　周振華：中國真正崛起要靠多個城市

曾爆警民衝突致24人傷　元朗全港首通過「止暴制亂動議」

解鎖手機照片、社群帳號　香港社運學生梁兆玉赴澳傳遭海關扣查

路透稱上海自貿區「人去樓空」　陸學者緩頰：政策理解有誤

5300年前陶俑「中華祖神」撞臉張學友　網驚：歌神穿越了？

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

港人「蝸居」是極端的資本主義的鍋　胡錫進：輿論讓老百姓恨錯地方

豬肉價格狂飆！大陸官方：不得以改善生態環境為由限制養豬

網購一箱「髒髒包」...打開後全發霉！商家：沒辦法這很正常

中美貿易「第13輪」談判10月華府登場！陸商務部：力爭取得實質性進展

陸同意加拿大新大使鮑達民履新　有望緩解「孟晚舟僵局」

上海、深圳取代香港？　周振華：中國真正崛起要靠多個城市

曾爆警民衝突致24人傷　元朗全港首通過「止暴制亂動議」

解鎖手機照片、社群帳號　香港社運學生梁兆玉赴澳傳遭海關扣查

路透稱上海自貿區「人去樓空」　陸學者緩頰：政策理解有誤

5300年前陶俑「中華祖神」撞臉張學友　網驚：歌神穿越了？

南極磷蝦油可「清血管」？　營養師從國際研究分析給你聽

曾任「馬雷蒙舞團」成員！54歲錢莊老闆遭3小弟擄殺…與9旬母天天聯絡

日職／火腿台灣日　LamiGirls到場一起應援

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

正妹街頭卸妝　網看傻：是初戀！

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉..

超正女師跳樓慘死！留語音揭死亡..

她約帥哥一夜情！一覺醒來身邊變..

朋友突駕車墜河裡...打撈上岸..

要他加油不放棄　香港女子墜樓亡

上海Costco開幕5天「爆退..

上海好市多台味濃　揭秘幕後房東

俄航飛北京航班在莫斯科機場撞機

女反穿衣搭車　手臂捲車輪扭成麻..

啤酒罐炸爆米花　14歲妹96%..

幫同事請假一天　他被要求離職

中國天眼首探到「宇宙深處神秘信..

即／公眾活動進行　港鐵深夜宣布..

更多熱門

相關新聞

取代香港？　陸學者：崛起靠多城市

近日香港議題持續，在上海自由貿易試驗區臨港新片區發布、深圳升格先行示範區後，「取代香港」說法被各界揣測，在今（5日）一場於上海舉辦的經貿論壇上，學者周振華表示，就未來發展趨勢而言，「中國真正崛起的話，需有若干具全球配置功能的城市。」

元朗全港首通過「止暴制亂動議」

香港社運學生梁兆玉赴澳傳遭海關扣查

朱立倫：盼「明日中國」落實民主

肯定林鄭撤條例　長安劍：給激進分子的時間不多了

關鍵字：

香港環球時報胡錫進資本主義粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

颱風法西生成！最新路徑出爐

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面