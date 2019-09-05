港人「蝸居」是極端的資本主義的鍋　胡錫進：輿論讓老百姓恨錯地方

▲胡錫進認為，香港民生問題歸咎於過於極端的資本主義制度。（圖／翻攝微博／胡錫進，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進日前前往香港，並走訪了一些「住在蝸居裡的人家」，他感嘆「香港總體上這麼富裕，民生問題卻如此尖銳，最大的原因是它過於極端的資本主義制度造成的。」

針對在香港住房困難的原因，胡錫進首先認為是香港的「土地少」，但不是沒有土地蓋房，而是政府「沒有力量協調用哪塊土地、以什麼方式建房」。他稱「在香港，要填海造地，要建公屋，政府拿出這些政策，到立法會上都被否決了。」

他指出，「反對派的理由多的是，他們就是要和政府作對，明顯對民生有好處的政策讓他們給污名化了，還能夠通過操弄輿論，讓老百姓覺得是政府做錯了」，「在香港，每一項民生政策通過都舉步維艱，反對派動輒在立法會搞『拉布』（抵制），民主嘛。」

再者，胡錫進表示，「香港很多土地掌握在大地產商手裡，他們建樓是絕對以盈利為目的的。」他認為，其實可以把一些只有五六層的舊樓，拆掉蓋成幾十層的高樓，「在中國內地，很多舊城改造就是這樣實現的。但是在香港，這種事情也由於種種阻力就是做不成，政府協調不了。」

至於有那些阻力，他舉例，「翻建過程中，原來那些住戶住到哪裡去，誰出錢？這個問題在香港就解決不了。而且那些房屋裡，很多是租戶，有補償款也要給房主，租戶的利益誰來保障？要協調這些問題，香港特區政府是沒有權利和威望去實現的。」

「中國實行一國兩制，香港什麼制度，是他們自己的事」，胡錫進說，但那些媒體、反對派人士把「香港問題的鍋像變戲法一樣甩到了施行社會主義制度的中國內地頭上」，「怎麼內地對香港的任何影響都是壞的了呢？內地為什麼被描述的那麼可怕？」

「中國內地社會真心想讓香港好」，胡錫進提到，他看了那些這在蝸居裡的人家，真的想呼籲國家能夠採取什麼辦法幫幫香港人，但卻礙於一國兩制，「而且香港對內地元素那麼警惕，大灣區這樣的好規劃也被那裡的一些人往歪了解讀」。

最後，他強調「如果是一個內地城市的民生搞成這樣，中央早動手了」，但是香港問題出在沒有解決問題的效率，原因是反對派的阻撓和社會對政府權力的種種限制，而輿論的解讀又恰恰是相反的，使得老百姓「恨錯了地方」，「我們又只能在一國兩制那道無形之牆的牆外望港興嘆」。