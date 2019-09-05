曾爆警民衝突致24人傷　元朗全港首通過「止暴制亂動議」

▲光復元朗曾引發警民衝突 。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

香港元朗區議會3日通過支持「止暴制亂」的議案，成為全港18區中，首個通過止暴制亂動議的區議會。該動議支持警方依法止暴制亂，同時要求政府立即採取有效措施平息動亂。元朗區議會議員日前提出動議，支持警方依法止暴制亂，並強烈要求政府立即採取有效措施，盡快平息動亂。

《文匯報》5日報導，該動議要求政府：全力支持監警會徹查對警察的各項指控；責成警方成立專案小組，緝拿在元朗多次暴力事件中的違法者；盡快成立對話平台，與社會各界真誠溝通；以及委任以學者為主的專責小組，廣泛接觸社會各持份者，針對香港社會深層次矛盾進行專題研究，並向政府提出建議。

報導指出，該動議前日以23票支持、6票反對及1票棄權通過，元朗區議會主席沈豪傑就強調，是次元朗區議會通過的動議之首要問題就是止暴制亂。其中，針對「7．21」元朗事件，他們也責成警方成立專案小組緝拿違法者。

《文匯報》5日也發表了題為《止暴制亂恢復秩序仍是當前壓倒一切的要務》的社評，文中提及，特首林鄭月娥宣布四項行動，包括撤回修例、擴大監警會、問責官員深入民間互動交流及邀請社會領袖研究社會深層次問題供港府決策等，這既是回應民意之舉，亦為止暴制亂、恢復秩序凝聚更廣泛的社會共識。

▲香港元朗警民衝突。（圖／路透）

「反送中」行動於7月27日曾於元朗舉行「光復元朗」遊行，港警晚間開始驅散仍未離開的示威者，雙方爆發混戰。香港醫管局當月28日表示，截至早上8時，元朗衝突中共有24人受傷，其中2人情況嚴重。警方則於淩晨作出回應，稱行動中拘捕年齡18至68歲11名男子，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及襲擊等，至少4名警員受傷。

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