豬肉價格狂飆！大陸官方：不得以改善生態環境為由限制養豬

▲非洲豬瘟導致大陸豬價飆漲。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸豬肉批發價連漲13週，不僅因為非洲豬瘟導致價格狂飆，各地近年來以環保為由關閉了大量養豬廠，也是原因之一。對此，中國生態環境部5日首度表態稱，要求各地不得以「改善生態環境」為由，違反法律限制養豬業發展或壓減生豬產能；而對於確實需要關閉的養殖場戶，給予合理過渡期，避免清理代理治理，嚴禁採取「一律關停」等簡單做法。

大陸生態環境部與農業農村部5日聯合發聲明指出，各地要嚴格落實《畜牧法》、《畜禽規模養殖污染防治條例》等法規，除了法定禁止養殖區域之外，都不得劃定禁養區。聲明還要求，各省級政府成立專門工作組，排查本地禁養區的劃定情況。對於「以改善生態環境為由，違反法律法規規定限制養豬業發展或壓減生豬產能的情況，一併排查。」

聲明表示，對禁養區內關停需搬遷的規模化豬隻養殖場戶，優先支持異地重建，對符合環保要求的畜禽養殖建設項目，加快環評審批；加強對養殖場戶畜禽養殖汙染防治的技術指導與幫助，暢通畜禽糞汙資源化利用管道。

最後，聲明強調，「對確需關閉的養殖場戶，給予合理過渡期，避免清理代替治理，嚴禁採取『一律關停』等簡單做法。」

此外，大陸政府鼓勵養豬，為了遏抑豬價，推出獎勵補貼政策，減輕養殖場壓力，日前大陸國務院副總理胡春華也表示，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」，並稱「這是我們給黨中央國務院的軍令狀」。目前四川、江西、浙江開始訂立年產量目標，不過，最大關鍵還是取決於下半年豬瘟疫情得順利控制。

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）