網購一箱「髒髒包」...打開後全發霉！商家：沒辦法這很正常

▲髒髒包，示意圖，與本文無關。（圖／網友提供）



記者邱茀濱／綜合報導

廣西南寧一名女子近日在淘寶上買了一箱「髒髒包」，未料收到後大部分都已經發霉，於是隨即向商家投訴，但卻得到「都不加添加劑的，屬於正常現象」的回應，讓她很崩潰。事後，商家願意賠償同等數量的「髒髒包」，但是被女子拒絕了。

綜合媒體報導，這名女子在網路上買了「髒髒包」，沒想到打開後幾乎都發霉了，她就向商家反映說「還在保質期內，還沒有到期就發霉了，你解釋一下好嗎？」但商家只說會賠償她一箱，讓她更不解地問「除了我有這樣的現象，還有別的人也有這種現象喔，你們怎麼處理這個問題呀？」

她直指商家麵包質量不合格，「是吃到人口裡面的」。隨後商家解釋，公司所製的麵包都不含添加劑，「這個也屬於是正常的，因為我們不是餅乾，我們畢竟是麵包。」女子再提出麵包保質期是20日，「你自己寫的，為什麼你不寫少一點呢？」

商家又反駁，「打個比方，我們現在是攝氏25度以下，（保質期）能在20天，你如果超過25度以上的，有可能我們保不到20天，這也是沒有辦法的。快遞路途遙遠，車子裡面發熱發燙。沒關係的，你不行我就給你補發一份，好吧？這個東西，我們就是說沒辦法的。」事後，女子拒絕收取商家的補償。

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