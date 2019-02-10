沒跟到超落伍！精選「3爆紅美食」全銅板價　冠軍1年狂銷13億

▲髒髒包絕對是2018年爆紅美食前三名。（圖／網友提供）

記者曹悅華／整理報導

沒跟到超落伍！農曆新年就是回顧去（107）年的最佳時機，沒吃到的、沒做到的都可以趁這個年假好好規劃，才能跟上時代的腳步。《ETtoday新聞雲》這回就幫網友精選「2018爆紅美食」TOP3，全是用銅板價就能嚐到的美味，冠軍更是1年直接賣破13億，可說是甜點界的天后，你吃過嗎？

TOP3髒髒包

去年3月開始出現的髒髒包，顛覆吃美食就要優雅的印象，造成一波搶購熱潮，主要成分為麵粉、奶油、砂糖、巧克力醬及巧克力粉；製作過程則是利用麵團跟奶油不斷地交疊、桿平、冷藏、再拿出來摺疊，來來回回3次，放進烤箱後，營造出千層的口感，然後再在外面淋上香濃可口的巧克力醬和灑上可可粉即完成，不僅口感豐富，吃的時候又能帶來樂趣，直接擠身去年超夯美食之一。

▲因無黨籍台北市長候選人吳蕚洋辯論會上大提喝了以後的好處，蜂蜜檸檬水一夕爆紅。（圖／取自LibreStock網路）

TOP2蜂蜜檸檬

因無黨籍台北市長候選人吳蕚洋，在台北市長辯論會上大提蜂蜜檸檬水好處，透露喝了以後不僅過敏性鼻炎很少發作、也不常生病，身上腫瘤甚至在10天後消失，手上斑疹也突然痊癒，「治好醫院治不好的病」，因而讓超商蜂蜜檸檬水熱銷，剛好是逢全家便利商店也推出買10送10好康，進一步引發網友搶購潮，限量1111組才開賣3分鐘隨即售罄，而小7當時一周也熱賣20萬瓶。

▲全聯We Sweet平價甜點預計1年可賣破13億。（圖／業者提供）

TOP1全聯We Sweet平價甜點

由全聯We Sweet帶起的Hershey’s巧克力聯名甜品旋風去年更是持續發威，於12月中旬再推出17款商品，首週即狂賣3000萬，較去年首週大幅成長248％，全聯同時指出，We Sweet今年整體業績上看13億，若加上其他甜點部分的話，預估今（108）年光甜點就帶來快20億元業績，成長7成，以濃情雙重巧克力燒、冰心蛋糕捲經典巧克力交響曲、經典布朗尼可可慕斯杯最為熱銷，很有信心繼續坐穩零售通路甜點天后寶座。