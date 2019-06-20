　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

原地甩尾旋轉「24圈」！他倒車入庫太緊張狂踩油門＋煞車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼許多延考生到駕訓班準備考照，突然遭監理站人員阻止。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子倒車緊張原地打轉24圈，示意圖，與本文內容無關。（圖／記者邱中岳翻攝）

大陸中心／綜合報導

許多剛滿18歲的年輕人都會想去報名駕訓班學開車，但若車內沒有教練指導可能會有意外發生。廣西南寧一名男子16日在駕訓班練習「倒車入庫」時，一時太緊張，搞錯油門和煞車，一直踩住不放，導致車輛在原地自轉「甩尾」24圈，撞爛一旁草坪和欄杆後，才被教練制止。

綜合媒體報導，這名男子在訓練場內練習倒車入庫時，因為太緊張導致搞混油門和煞車，死踩住不放，在原地轉了2分鐘才停下來，把一旁的欄杆都撞爛了，車子的保險桿也脫落，右車輪嚴重變形，所幸沒有造成人員傷亡。

▲▼男子倒車緊張原地打轉24圈。（圖／翻攝澎湃視頻截圖）

▲男子倒車緊張原地打轉24圈。（圖／翻攝澎湃視頻截圖，下同）

曝光的影片顯示，車子開始失控原地打轉時，教練就急急忙忙想上前阻止，還多次差點被甩到，最後更摔倒在地上。據教練透露，幸好訓練場地比較開闊，並沒有造成人員傷亡和其他教練車受損。

工作人員表示，事發後，駕訓班對所有教練和學員提出了更高的安全訓練要求。目前出事車輛已被送去檢修，涉事的學員暫停訓練，當事教練也暫停工作，駕訓班也把情況上報給交通管理局，等待進一步調查處理。

▲▼男子倒車緊張原地打轉24圈。（圖／翻攝澎湃視頻截圖）

對此，不少網友表示，「教練不在車上算是違規了」、「教練還能活著就不錯了」；但也有網友嘲諷，「他是想直接練飄移吧」、「進步很快，剛練沒幾天就自學原地飄移了」、「不是我吹牛，沒有15年駕齡以上無法如此操作！」

觀看影片請點此

ET快訊
把台灣黑熊當狗養！狂阿嬤「照片真相」曝光　神故事風向大逆轉
淡水騎士載「雪臀馬尾妹」短裙飛起！驚露黑色小丁丁　老司機看傻
體操亞錦賽／李智凱全能金牌　中華男團幹掉南韓奪銅

關鍵字：廣西南寧,駕訓班,飄移,甩尾

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋跑道下

塔利班談判代表率團訪北京　陸慷證實：希望促進和平和解

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦出血！醫生：大聲唱歌血壓會升高

建交70周年！第五次習金會在平壤　習近平：協助實現半島無核化

原地甩尾旋轉「24圈」！他倒車入庫太緊張狂踩油門＋煞車

紐約州設「中國日」！陸慷：中美要努力「爬過坎坷」也要傾聽民意

驗出瘦肉精！　北京暫停進口加國「皇家冰箱」豬肉

湖南父子自稱被外星人托夢　花17年建「地球基地」

大摩：貿易戰中國科技業會受惠　「中興」是5G布局的風向球

張麗善首赴大陸推雲林農產品　與四川簽1億元採購協定

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋跑道下

塔利班談判代表率團訪北京　陸慷證實：希望促進和平和解

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦出血！醫生：大聲唱歌血壓會升高

建交70周年！第五次習金會在平壤　習近平：協助實現半島無核化

原地甩尾旋轉「24圈」！他倒車入庫太緊張狂踩油門＋煞車

紐約州設「中國日」！陸慷：中美要努力「爬過坎坷」也要傾聽民意

驗出瘦肉精！　北京暫停進口加國「皇家冰箱」豬肉

湖南父子自稱被外星人托夢　花17年建「地球基地」

大摩：貿易戰中國科技業會受惠　「中興」是5G布局的風向球

張麗善首赴大陸推雲林農產品　與四川簽1億元採購協定

追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎

空服員整天玩卻喊累！老司機揭黑暗工時…網友戰翻了

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩：好想你

百警動員！「玉腿美人」受檢　中山警籲：「酒店自主管理」

優質硬體照顧官兵　桃園忠勇新城職務宿舍整修啟用

第四作戰區出動防治登革熱　百名兵力協助地方環境清理

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

89年以前出生役男　出國前須先核准才可出境

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋跑道下

女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

大陸熱門新聞

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋..

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦..

浙江4名閨蜜「搶著買單」導致1..

烈火襲來！爸緊護女兒　媽犧牲成..

湖南父子自稱托夢　花17年建外..

陸慷：塔利班談判代表率團訪北京

習近平訪北韓：協助實現半島無核..

人妻代駕連撞5車　醉夫一路絕望..

渣男睡閨蜜！她撂4姊妹賓館踹門

趕不上列車　23歲女怒捅工作人..

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產..

香港媽喊：為什麼打小孩！心痛片..

野豬夜闖香港地鐵　女被撞到送醫

他倒車太緊張狂踩油門＋煞車....

更多熱門

相關新聞

駕訓班原場考照　突遭阻「要到監理站考」

北市1名駕訓班學員，日前到聯合駕訓班報名考照，因家中有事申請延期考照，但沒想到11日上午準備考照時，卻遭監理站阻止，現場多名「延考生」被要求出示延後理由，讓許多人感到相當不滿。

酒駕男高架橋甩尾　白車摔落10m路面

告別後輪驅動BMW 1系列改款亮相

6月「影響荷包新制」看這邊！

12年來首漲！駕訓學費下限漲2千

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋操場下

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面