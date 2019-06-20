原地甩尾旋轉「24圈」！他倒車入庫太緊張狂踩油門＋煞車

▲男子倒車緊張原地打轉24圈，示意圖，與本文內容無關。（圖／記者邱中岳翻攝）



大陸中心／綜合報導

許多剛滿18歲的年輕人都會想去報名駕訓班學開車，但若車內沒有教練指導可能會有意外發生。廣西南寧一名男子16日在駕訓班練習「倒車入庫」時，一時太緊張，搞錯油門和煞車，一直踩住不放，導致車輛在原地自轉「甩尾」24圈，撞爛一旁草坪和欄杆後，才被教練制止。

綜合媒體報導，這名男子在訓練場內練習倒車入庫時，因為太緊張導致搞混油門和煞車，死踩住不放，在原地轉了2分鐘才停下來，把一旁的欄杆都撞爛了，車子的保險桿也脫落，右車輪嚴重變形，所幸沒有造成人員傷亡。

▲男子倒車緊張原地打轉24圈。（圖／翻攝澎湃視頻截圖，下同）



曝光的影片顯示，車子開始失控原地打轉時，教練就急急忙忙想上前阻止，還多次差點被甩到，最後更摔倒在地上。據教練透露，幸好訓練場地比較開闊，並沒有造成人員傷亡和其他教練車受損。

工作人員表示，事發後，駕訓班對所有教練和學員提出了更高的安全訓練要求。目前出事車輛已被送去檢修，涉事的學員暫停訓練，當事教練也暫停工作，駕訓班也把情況上報給交通管理局，等待進一步調查處理。

對此，不少網友表示，「教練不在車上算是違規了」、「教練還能活著就不錯了」；但也有網友嘲諷，「他是想直接練飄移吧」、「進步很快，剛練沒幾天就自學原地飄移了」、「不是我吹牛，沒有15年駕齡以上無法如此操作！」

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