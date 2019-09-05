引領USR使命　天下大學公民評選台南成大榮登龍頭

▲天下雜誌2019年首次舉辦「天下USR大學公民評選」，成大在評選中榮登龍頭，成大蘇慧貞校長（右）代表成大親自領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部「大學社會責任實踐計畫（USR計畫）」的核心價值，在讓大學成為希望之所在，成大2019年首創「大學創新與大學社會責任」特優教師遴選，頒發獎金，天下雜誌2019年首次舉辦「天下USR大學公民評選」，成大每項都名列前茅，整體表現最優，在國立大學評選中榮登龍頭。



2019年「天下大學公民獎」頒獎典禮9月5日下午在台大醫院國際會議中心舉行，成大「在多元包容的環境下，培養具備社會責任感的領導人才」，在天下大學公民獎榮登國立大學龍頭。成大蘇慧貞校長親赴現場，代表成大領取。副總統陳建仁特地到場致賀，期許世界因我們的努力，更加美好、和諧與永續。



蘇慧貞校長指出，「天下大學公民獎」提醒大學治理的高度，肯定大學存在的價值，「謝謝這個獎項鼓勵我們在內外部的挑戰中堅持文化累積的必要，幫助我們看見在資源限縮情況下，如何擁抱多元，分享真正的義意。

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蘇慧貞校長謝謝各界長期以來對成功大學的信任、支持與愛護，這個獎項歸功於88年來，有守有為的19萬校友，也歸功於在學校裡與我一起努力的1千700位教學研究人員，2千位職工，以及2萬2千位本國學生，超過2千位來自超過80個不同地區國家的外籍同學，當然成大附設醫院5千600名員工，他們的選擇、他們的生命、他們做為一個在專業上具有競爭力，在價值守則上看見社會公益的每一個投入，是成大每一天在世界每一個角落，定義大學社會責任的一個面向。」





「天下USR大學公民評選」，未採用SCI、SSCI期刊論文數、引用率等學術類型指標，而是從社會責任角度檢視大學特色發展，透過大學治理、教學環境、社會參與３大面項來檢視，「大學治理」著重於衡量學校營運管理的成效與問責性。「教學環境」重點在學校能否兼顧教職員、學生等利害關人的利益，「社會參與」強調大學應關注弱勢、公平正義，具產業影響力。成大、台大、清華、交通、中山，是國立大學前5強，從大學治理、教學環境、社會參與3大面向檢視153所大專校院的大學社會責任，成大每項都名列前茅，在大學治理獲5.78分，社會參與5.71分，教學環境3.33分，平均總分4.94，評選拿下第1名。



倡議大學社會責任已是國際潮流，美國、加拿大於2010年起推動大學社會責任，歐盟也在2012年提出歐盟大學社會責任架構，定義大學有責任採取透明化的策略和行動，去正面影響社會與環境。教育部於2017年啟動「大學社會責任實踐計畫，主軸涵蓋「在地關懷」、「產業升級」、「環境永續」、「健康促進」等領域，契合聯合國提出的17項永續發展指標。