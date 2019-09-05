李猶龍涉貪遭調查　3點無保飭回5點閃辭：對公務車認知不清感抱歉

▲李猶龍下午5點左右以書面形式發表聲明，並辭去文化局長一職。（圖／資料照／新竹縣政府）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣府文化局長因涉公車私用而被檢調搜索調查，下午3點李遭到無保飭回，隨即匆匆離開市調站。傍晚5點，李猶龍也針對此事做出書面回應，並表示辭去文化局長一職。

新竹地檢署與新竹市調站於上午10點左右站開大規模搜索調查，下午3點左右李猶龍遭檢察官無保飭回，他快速離開市調站上車駛離，全程未發表回應。不過傍晚5點左右，李猶龍透過縣政府文化局管道表示，因公務車使用的認知不清，造成縣府困擾，深感抱歉，即日起，也辭去文化局長一職，之後秉著「偵察不公開原則」，不會再發表回應，一切的回答以檢調及律師發言為準。

【李猶龍聲明全文】

法律之前人人平等，上至總統下至一般百姓，任何人都要遵守法律規範的約束，我自己當然也不例外，因為公務車使用上，認知不清，造成縣府的困擾，深感抱歉，我相信檢調單位的專業，會查出真正的事實真相，但對於公務身份，應以最高道德標準檢視，跟縣長報告後，已取得同意，即日起，辭去文化局長一職，今後有關任何問題，為本著不干擾檢調偵查及偵查不公開原則，本人不會再做任何回答，我們一切的回答以檢調及律師發言為準。

也感謝縣長給予學習的機會，過去這些日子，一起努力的同仁，辛苦了！也期許未來文化局的業務推動，能蒸蒸日上

李猶龍 敬上

【相關新聞】

快訊／郭台銘發言人蔡沁瑜老公李猶龍遭爆貪污 檢調搜索帶回

竹縣文化局長李猶龍涉貪無保飭回 司機遭爆是「縣長堂弟」