竹北國民運動中心啟用　試營運期全館開放150堂運動課免費上

▲新竹縣竹北國民運動中心落成啟用。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

為打造新竹縣成為健康運動城市，新竹縣府自籌2.6億，中央體育署補助2億元，共斥資4.6億多元打造竹縣第一座竹北國民運動中心，並委託民間廠商營運管理，聘請專業人力、規劃多項課程、健康講座、各式體育競賽等活動，滿足不同年齡族群運動需求。即日起至9/16啟動12天試營運，免費開放超過150堂體驗課程。

▲竹北運動中心基地位置地點適中、交通便利，位於竹北市光明六路與莊敬南路口，緊鄰體育館及體育場。



縣長楊文科表示，完善體育建設為縣府團隊施政目標之一，竹北國民運動中心啟用將寫下竹縣運動環境新一頁，中心基地位置地點適中、交通便利，位於竹北市光明六路與莊敬南路口，緊鄰體育館及體育場，為一座地下1層、地上5層之建物，附設地下停車場，運動中心一樓為商業空間，兩樓規劃八座羽球場、十二座桌球場，三樓四間韻律教室、兩間體適能室，四樓為綜合球場及行政辦公室，並結合本縣游泳館構築為六大核心項目。

另外，也將作為培訓縣內專業運動選手場地，業者提供縣內中小學各校兩個名額，給績優、清寒體育選手，平日下午時段免費使用體適能中心及游泳館，其他場館則須事前預約，並允諾每年提撥營業總收入1％，協助學校社團體育器材增補改善，及協訓游泳選手在全國競賽成績前三名者，可獲一年免費入場獎勵。

▲試營運期間全館開放，包含泳池、健身房、籃球場、羽球場、壁球室等並提供150堂免費球類、有氧、飛輪、瑜珈、專業私人一對一及全新竹唯一的MX4專業訓練等課程。

游泳館票價也由全票150元降為120元，優惠票75元降為60元(學生、65歲以上長者、低收入戶、十二歲以下兒童)，身心障礙者(含監護人或必要陪同者隨行一人)全時段免費。同時，提供泳客平面車位1小時免費優惠。

營運廠商遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司執行長孫經武表示，為了讓期待已久的居民們，體驗本館所有設施，在試營運期間全館開放，包含泳池、健身房、籃球場、羽球場、壁球室等並提供150堂免費球類、有氧、飛輪、瑜珈、專業私人一對一及全新竹唯一的MX4專業訓練等課程，滿足民眾多元選擇，中心內各項目也符合體育署各大規定，MX4專業訓練課程由國外引進，將有外師訓練，對雕塑身材、銀髮族都有專屬課程，竹北國民運動中心粉絲專頁也舉辦抽獎活動，多達80名額，獎品豐富且超值。