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人臉識別進校園　陸教育部：要限制管理「能不採集就不採」

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▲南京中國藥科大學利用AI刷臉進校園。（圖／翻攝新華網）

▲大陸部分大學已開始試行「刷臉上學」。（圖／新華網，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸許多大學近日都引入了「人臉辨識系統」，可自動識別學生的出勤狀況，還能抓出在打瞌睡、玩手機的學生。對此，大陸教育部官員表示，人臉識別進入校園，既有資訊安全問題，也有個人隱私問題，使用上要非常慎重，並加以限制及管理，目前已在組織專家論證研究。

根據《澎湃新聞》報導，南京中國藥科大學日前推出「AI校園工程」，計劃在校門口及教室內設置「人臉辨識系統」，可識別學生身份，自動簽到簽退，還能辨別學生有無認真聽講，從抬頭、低頭、閉眼的情況，來觀察是否在打瞌睡或玩手機。

校方人員表示，引入這套系統是為了減少學生翹課、早退、上課不認真的行為，並提高整體到課率，還有課堂上的紀律。不過，人臉識別系統卻被許多人質疑有侵犯隱私的嫌疑，尤其設置的場所還是在學校，對象又是學生。

▲南京中國藥科大學校門口設置的刷臉機。（圖／翻攝新華網）

對此，大陸教育部科學技術司司長雷朝滋指出，人臉識別進校園，既有數據安全也有個人隱私問題，「教育部已經在開始關注這個事情，組織專家論證研究。」

雷朝滋還強調，包含學生的個人信息都要非常謹慎，「能不採集就不採，能少採集就少採集，尤其涉及到個人生物信息的。」

此外，大陸先前為了促進「互聯網+教育」，印發了《關於引導規範教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》。內容中針對資安及隱私問題提到，「收集使用個人信息應當明示收集使用信息的目的、方式和範圍，並經用戶同意。」「收集使用未成年人信息應當取得監護人同意、授權。」「不得以默認、捆綁、停止安裝使用等手段變相強迫用戶授權，不得收集與其提供服務無關的個人信息，不得違反法律法規與用戶約定，不得洩露、非法出售或非法向他人提供個人信息。」

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