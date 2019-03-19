菜鳥網絡開通「刷臉取件」　阿里搶佔智能辨識制高點

▲馬雲使用菜鳥驛站智能櫃。（圖／翻攝自每日頭條）

大陸中心／綜合報導

菜鳥驛站智能櫃覆蓋了包括北、上、廣、深、杭在內的大陸大中城市，是阿里巴巴集團旗下的智能物流終端設備 。以前，消費者需要查看手機收到的簡訊驗證碼，在智能櫃上輸入後才能開啟；可是現在只要「掃臉」，就能直接取走包裹。

據陸媒報導，阿里旗下物流公司菜鳥網絡日前宣布，大陸所有帶攝像頭的菜鳥驛站智能櫃已全部開通刷臉取件功能，消費者可以在櫃子上自主選擇、授權，使用「刷臉取件」功能。

「刷臉取件」的落地，源於人臉識別技術的突破。阿里安全圖靈實驗室（阿里安全部最大的人工智能研發團隊）高級算法專家覺奧坦言，目前菜鳥驛站智能櫃大都設在各個小區，人臉識別要克服復雜多變的外部環境；室內燈光、室外光照的差異，消費者的身高差異，這些都需要人臉識別技術有足夠強的適應能力，才能確保「刷臉取件」的高識別率。

至於最受關心的安全問題，菜鳥驛站智能櫃高級工程師趙德山表示，刷臉取件功能早前在部分區域開通，已經產生了超過百萬次刷臉取件記錄，截至目前，尚未發現誤識導致誤取包裹事件。

他表示，「刷臉取件」的驗證流程環環相扣，同時後台也要經過多輪比對和活體檢測，「消費者使用本人照片或者視頻都無法通過核驗，如果因為整容等原因導致容貌發生較大變化，也可以通過智能櫃更新照片後再使用刷臉取件。」

▲阿里和烏鎮聯合推出「一臉游」。（圖／翻攝自每日頭條）

如今，人臉識別技術正在加速投入使用，「刷臉走天下」將成為可能。覺奧透露，目前阿里安全正推廣人臉識別技術在多種場景中的規模化應用，就在今年元旦，阿里旗下的旅遊平台飛豬就和江蘇烏鎮景區合作推出了「一臉遊」，遊客購買景區套餐並授權錄入人臉後，在入園、入住飯店和吃飯時，只要「刷一下臉就能通行無阻」。