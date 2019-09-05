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跟男人開房！女主播帶繼女「約會親熱」...開直播逼問：妳喜歡哪個伯伯？

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▲跟男人開房間！女主播帶繼女「赴約親熱」...開直播逼問：妳喜歡哪個伯伯？（圖／翻攝微博）

▲女主播過去時常拍攝溫馨影片，但近5個月卻逐漸走樣。（圖／翻攝微博，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名微博名稱叫做「小文雯很可愛」的女主播近日被網友爆料，時常以「辱罵孩子」的方式來博眼球。據悉，她時常帶著一名女童跟男人開房間約會，甚至還開直播逼問孩子，「妳喜歡哪個伯伯？」畫面曝光後，引起許多網友大力撻伐。

綜合陸媒報導，該名女主播從2017年開始，就常常在短片平台上分享與女童共同拍攝的作品，一開始她以溫馨的主題來吸引觀眾，其中，還曾上傳一則《媽媽打工回來了》的短片，內容講述一個外地的工人回家與留守兒童團聚，並且呼籲大家趕快回家過年，引起廣大迴響，除此之外，她所拍攝的其他影片也時常登上熱門，獲得上百萬次點擊。

▲跟男人開房間！女主播帶繼女「赴約親熱」...開直播逼問：妳喜歡哪個伯伯？（圖／翻攝紅星視頻）

▲女主播是女童的後母，經常帶她拍攝影片。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

不過，該名女主播近日的直播內容卻逐漸走樣，常常以「辱罵女兒」當有趣，藉此吸引觀眾的眼球。一名網友「竹子大魔王」在微博上爆料，自己在5個月前，開始關注快手主播「小文雯很可愛」，該主播已帶著小孩拍影片已經拍了2年，小女孩大概6、7歲了，「女主播一直自稱她已和女童的父親離婚，法律和血緣上和小女孩並無關係。」

事實上，該名女主播是孩子父親的女友，雙方相處數年，但遲遲沒有結婚。此外，爆料網友也提到，該女主播的影片及直播片段多次登上熱門排行榜，但她的行為簡直就像「吃小孩」一樣，「我親眼見到一群成年人把一個小女孩分而食之，嚼得只剩一把骨。」

▲跟男人開房間！女主播帶繼女「赴約親熱」...開直播逼問：妳喜歡哪個伯伯？（圖／翻攝紅星視頻）

▲網友近日爆料，該名女主播經常辱罵孩子。

此外，在這5個月之中，該女主播的直播內容從溫馨的「母女」轉為「開房約會」的內容，過程中，她還時常對小女孩說出「我不要妳了，我不是妳媽！」、「妳爸也不想要妳，我要把妳還給妳爸，妳自己去找妳爸，妳現在就出去，妳不走我走！」、「我才二十幾歲啊，我也要有我的人生啊！ 」、「我要去找老頭了！那個50多歲的老頭對我真的很好！比妳爸好」等咄咄逼人的言語。

從其中一段影片中可看見，女主播當時和一名男子處在一室，連女童也在場，她當時不斷逼問，「妳到底喜歡哪個叔叔，到底喜歡哪個伯伯？妳說！」女童吞吞吐吐地說「昨天那個」，之後被問到原因，她又接著說，「因為我怕妳生氣。」

▲跟男人開房間！女主播帶繼女「赴約親熱」...開直播逼問：妳喜歡哪個伯伯？（圖／翻攝紅星視頻）

▲女主播不斷逼問女童，「妳喜歡哪個伯伯？」

該影片在網路上曝光後，立刻引起警方關注，經查，該名女童為黃男與其前妻所生，目前與爸爸和祖父母同在一起；而該名女主播則是女童父親的現任女友，但尚未結婚。據悉，警方對孩子進行身體檢查後，未發現任何身體有傷痕，孩子的祖父母也表示，孩子並未受到虐待。

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