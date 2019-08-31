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單手拎起2歲童打屁股！3分鐘「施暴畫面」曝光　褓母一句話惹怒家長

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▲單手拎起2歲童打屁股！3分鐘「施暴畫面」曝光　褓母一句話惹怒家長（圖／翻攝荔枝視頻）

▲褓母當時不斷把孩子單手拉起，並重摔至地。（圖／翻攝自荔枝視頻）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇蘇州的市一名王先生27日晚7點多查看家裡的監視器時，意外發現2歲兒子被褓母虐待，當下氣炸辯立刻報警處理。據悉，畫面中顯示，該褓母在短短的3分鐘內，就毆打了孩子10幾次，甚至還將男童單手拎起，對其狂打屁股，行徑相當惡劣。

綜合陸媒報導，事發當天，王先生剛下班回到家，發現兒子軒軒（化名）情緒不太對勁，便問保姆怎麼回事。他表示，褓母當時支支吾吾地，為了搞清楚事情的來龍去脈，便查看家中的監視器畫面，沒想到打開的那個瞬間整個人傻住，「我簡直不敢相信自己的眼睛。」

▲單手拎起2歲童打屁股！3分鐘「施暴畫面」曝光　褓母一句話惹怒家長（圖／翻攝荔枝視頻）

▲褓母邊滑手機還時不時動手打孩子。

畫面中顯示，該褓母先是拍打了軒軒的腦袋和手臂，接著又捏了耳朵，隨後見到孩子不停狂哭，甚至還直接將他推倒在地上。軒軒當時被打後倒地不起，隨後又被褓母單手抓住，大力地打屁股，並且重摔至地，3分鐘之內已被毆打10幾次。

據悉，該名保姆是王先生透過家政中介找到的，先前擁有15年的家政經驗，在王先生家工作也已經8個月的時間。王先生提到，「她平時就跟我們一家人一起住，但之前並沒有發現虐待孩子的行為。」

▲單手拎起2歲童打屁股！3分鐘「施暴畫面」曝光　褓母一句話惹怒家長（圖／翻攝荔枝視頻）

▲父親表示，當時一回到家就看見孩子哭得很慘。

事後，該名褓母解釋，會做出這樣的行為是因為軒軒經常尿褲子，而且還不怎麼聽話，加上自己當時情緒比較急躁一些。對此，王先生感到相當不滿，並表示，「目前很難判斷孩子有沒有受傷，保姆把他摔在地上之後，監視器有死角，那段經過我們看不到，但當時孩子哭得很慘。」據悉，該保姆目前已被警方採取強制措施。

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