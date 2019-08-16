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炎熱中午迷途…夫妻見警車「慌張招手」求帶路！暖警護送直達目的地

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▲蔡姓夫妻因路名搞混，頂著大太陽迷途於台15甲線道路上。（圖／大園警分局提供）

▲蔡姓夫妻因路名搞混，頂著大太陽迷途於台15甲線道路上。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台北市一對蔡姓夫婦15日搭乘客運前往桃園市大園區竹圍漁港彩虹橋旁的棒球場參加普渡法會，但下車後卻漁港路跟海港路搞混，頂著大太陽往反方向走了近公里，巡邏員警發現後幫忙找路並好人做到底載他們到會場，蔡姓夫婦相當感動之餘，還透過桃園市政信箱表達感謝之意。

▲▼巡佐李宜霖熱心助人，蔡姓夫妻透過市政信箱感謝。（圖／大園警分局提供）

▲▼大園分局巡佐李宜霖熱心助人，蔡姓夫妻透過市政信箱感謝。（圖／大園警分局提供）

▲▼巡佐李宜霖熱心助人，蔡姓夫妻透過市政信箱感謝。（圖／大園警分局提供）

大園警分局大園派出所所長黃信雄表示，巡佐李宜霖於15日中午載著實習生到大園交通分隊，返回派出所的途中，在台15甲線跟桃24線路口看見蔡姓夫婦慌張地向警車招手，匆匆忙忙跑上前來問路，表示想要去海港路上的風雨球場參加中元普渡法會，但不知道正確地址。

李宜霖詢問派出所同事，都說海港路上沒有風雨球場，最後經多方查詢，才得知蔡姓夫婦要去的地點是位於蘆竹區的彩虹棒球場，與他們的行走方向完全相反，而當時又正值中午非常炎熱，員警便決定好人做到底，載他們前往目的地。

蔡姓夫婦一路上不斷感謝員警的幫忙，並表示該中元渡法會他們已連續參加5年，但今年換到新地點舉辦，他們對路況不熟，搭車到海口福元宮下車後，用手機地圖查詢地點，卻把漁港路跟海港路搞混，本來應該從漁港路進入竹圍漁港，卻弄錯路名往反方向的海港路走。

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關鍵字：迷途,市政信箱,感謝,暖警

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