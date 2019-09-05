台東警投資失利「搖身變毒梟」！夥同船長友走私1457kg毒品　犯行敗露曠職逃

▲台東警因投資失利負債，竟夥同鄭姓好友等10人運毒牟利。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典、莊智勝／台東報導

台東蘭嶼分駐所李姓所長因投資失利、欠下鉅額債務，竟動起歪腦筋，夥同鄭姓好友、「藍悅號」漁船船長將船隻作為毒品集團走私工具，並以運輸1公斤毒品、2萬元新台幣之代價賺取暴利。台東地檢署及海巡單位5月在藍與外海、富岡漁港查獲2船共走私1457.36公斤的安非他命與K他命，全案因此曝光。如今檢方偵查終結，依毒品危害防制條例對涉案11人提起公訴。

起訴書內容指出，李姓所長與鄭姓船長因同在蘭嶼工作而素有交情，而原本從事載客外出海釣的鄭嫌因經濟狀況窘迫，再加上李嫌也因投資失利而欠下鉅額債款，2人便謀議以鄭嫌所持有的「藍悅號」作為毒品走私運輸工具，並找來另名李姓嫌犯、劉姓嫌犯，透過2人人脈牽線，聯繫毒品上游貨源，商定以每走私1公斤毒品、新台幣2萬元為代價謀取鉅額利潤。

運毒計畫擬定，由鄭姓船長駕駛漁船、假以海釣之名義自蘭嶼鄉開元漁港出海，並在海外與母船接觸後載運毒品前往蘭嶼龍門漁港；期間李嫌還特意聯絡另名謝姓毒蟲，要求其在鄭嫌進出港期間負責觀察蘭嶼地區海巡、警察動態，並在毒品順利入港後，將其搬運至貨車並載送至伽藍漁港，並運入台東市區。

▲檢警2艘運毒船上共起出1457.36公斤的安毒及K他命，數量十分驚人。（圖／記者楊均典攝）

豈料雖然計劃看似完美，但終究走漏風聲，遭台東縣警局率先掌握情資，並火速於4月15日將李員調回台東分局業務組監管，同時列為違紀傾向人員追蹤；而鄭嫌則於5月9日載運毒品返港時，遭海巡艇實施登檢，並當場查獲42袋毒品。在自知案情曝光後，李警翌日旋即曠職失聯，並與同夥駕車前往台東縣大武鄉、宜蘭縣羅東鎮等處藏匿，期間還一度企圖偷渡出境，但仍於6月10日遭檢警一舉查獲、逮回。

檢警指出，5月9日海巡艇在藍悅號上起出42袋安毒，重達829.44公斤，翌日又在富岡漁港查獲另艘宜蘭籍漁船藏匿627.92公斤的K他命，2船屬同一運毒集團，2批毒品總重達1457.36公斤，經初步清查，毒品是自柬埔寨運抵台灣。在偵辦期間，李姓員警自之法網難逃，只得配合檢方偵辦，供出運毒脈絡，今（5日）宣告偵查終結，檢方依毒品危害防制條例將涉案的11人提起公訴。

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▼破獲這起運毒案有功之人員。（圖／記者楊均典攝）

