幫同事請假卻被上司「要求離職」...他爆氣去理論　網驚：走定了

▲彭先生工作的洗浴中心 。（圖／翻攝自成都公共頻道）

記者蔡儀潔／綜合報導

在成都某洗浴中心擔任大堂經理的彭先生，近日去幫同事請假，且得到了長官的口頭許可，但到了第二天，上級卻表示不知情大聲喝斥，雙方大吵一架後，彭男被要求辭職。他一氣之下去找公司理論，但分管總監表示無法求證，且管理層沒有正式勸退，最後委屈的彭男主動辦理了離職手續。

據《看看新聞》報導，彭男稱自己從事這份工作已經接近一年了，平時工作認真，與同事相處融洽，也沒有犯什麼過錯，可自己的上級卻因為幫同事請假換班的事情，要求他離職走人。

按照彭男所說，他幫同事請假換班是按照公司要求，並且也得到了自己分管總監的口頭許可，但沒想到的是，第二天分管總監卻表示不知道這件事，對他大聲喝斥。

▲彭男被要求辭職後，整個人又氣又委屈 。（圖／翻攝自成都公共頻道）

該名分管總監則表示，請假的事情由於沒有單據現在無法求證，而兩人爭吵的事情確有其事。另外公司管理層稱，公司也沒有正式勸退彭先生，「是他自己想多了。」

彭男當著眾人的面說，請假的事情現在因為沒有憑證已經被公司責駡多次，自己感到十分委屈，主動要求辦理離職手續。他最後還是和公司鬧掰了，選擇離開了這家企業。

網友紛紛對此表示，「早就想讓他走了吧」、「就是想讓你走人了，哪有那麼多事兒」、「藉口讓你走」、「不應該自離，應該錄音，然後勞動監察大隊走一波」。