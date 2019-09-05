　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

幫同事請假卻被上司「要求離職」...他爆氣去理論　網驚：走定了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 幫同事請假被辭職 。（圖／翻攝自成都公共頻道）

▲彭先生工作的洗浴中心 。（圖／翻攝自成都公共頻道）

記者蔡儀潔／綜合報導

在成都某洗浴中心擔任大堂經理的彭先生，近日去幫同事請假，且得到了長官的口頭許可，但到了第二天，上級卻表示不知情大聲喝斥，雙方大吵一架後，彭男被要求辭職。他一氣之下去找公司理論，但分管總監表示無法求證，且管理層沒有正式勸退，最後委屈的彭男主動辦理了離職手續。

據《看看新聞》報導，彭男稱自己從事這份工作已經接近一年了，平時工作認真，與同事相處融洽，也沒有犯什麼過錯，可自己的上級卻因為幫同事請假換班的事情，要求他離職走人。

按照彭男所說，他幫同事請假換班是按照公司要求，並且也得到了自己分管總監的口頭許可，但沒想到的是，第二天分管總監卻表示不知道這件事，對他大聲喝斥。

▲▼ 幫同事請假被辭職 。（圖／翻攝自成都公共頻道）

▲彭男被要求辭職後，整個人又氣又委屈 。（圖／翻攝自成都公共頻道）

該名分管總監則表示，請假的事情由於沒有單據現在無法求證，而兩人爭吵的事情確有其事。另外公司管理層稱，公司也沒有正式勸退彭先生，「是他自己想多了。」

彭男當著眾人的面說，請假的事情現在因為沒有憑證已經被公司責駡多次，自己感到十分委屈，主動要求辦理離職手續。他最後還是和公司鬧掰了，選擇離開了這家企業。

網友紛紛對此表示，「早就想讓他走了吧」、「就是想讓你走人了，哪有那麼多事兒」、「藉口讓你走」、「不應該自離，應該錄音，然後勞動監察大隊走一波」。

ET快訊
擄殺老闆屁孩嫌犯起底！被抓包做假帳..愛裝闊當老大「頭毛必染
冷氣半夜狂滴！她黏「XXL尿布」救援...師傅一看秒正常　網
快訊／錦戶亮退出關8！　「真的很痛苦」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／上海臨港新片區有望新增一條城際快軌

渣男去見女網友！她機場狠棄「3個月兒子」去追愛...淚：就是不想讓他走　

影／「英文發言so easy！」　廣告美少女10年後學霸成績讓網民閉嘴

缺防護裝備＋不敢離開　香港清潔工「被迫吸入催淚煙」

豬肉價格狂漲　政府下達軍令狀「一起來養豬」

參加受訓！11歲女童胸口痛...送醫驚見「7公分針扎心臟」　出事前曾接觸一男

幫同事請假卻被上司「要求離職」...他爆氣去理論　網驚：走定了

11歲男童天台疊磚趴牆看風景　磚滑跌落至30樓40cm窗台

狂砸2億歐元　神秘金主想買德國拉爾機場

跟男人開房！女主播帶繼女「約會親熱」...開直播逼問：妳喜歡哪個伯伯？

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

華聞快遞／上海臨港新片區有望新增一條城際快軌

渣男去見女網友！她機場狠棄「3個月兒子」去追愛...淚：就是不想讓他走　

影／「英文發言so easy！」　廣告美少女10年後學霸成績讓網民閉嘴

缺防護裝備＋不敢離開　香港清潔工「被迫吸入催淚煙」

豬肉價格狂漲　政府下達軍令狀「一起來養豬」

參加受訓！11歲女童胸口痛...送醫驚見「7公分針扎心臟」　出事前曾接觸一男

幫同事請假卻被上司「要求離職」...他爆氣去理論　網驚：走定了

11歲男童天台疊磚趴牆看風景　磚滑跌落至30樓40cm窗台

狂砸2億歐元　神秘金主想買德國拉爾機場

跟男人開房！女主播帶繼女「約會親熱」...開直播逼問：妳喜歡哪個伯伯？

浩子金鐘紅毯搭檔「2阿翔抉擇」　答案笑噴：他是最不相干的人

【冷知識學歷史】為什麼星期一又叫「禮拜一」？

9月限定！遠傳買iXS Max送AirPods 2、台星i7 Plus手機最低0元

祖孫墜水溝！4歲女童「伴屍站10小時」肌肉受損…上救護車頻問：阿公怎麼了

全壘打紀錄再破　道奇250轟刷新國聯單季新高

發揮柯南精神！一起蒐集921地震災後影像　回顧傷痛與希望

華聞快遞／上海臨港新片區有望新增一條城際快軌

渣男去見女網友！她機場狠棄「3個月兒子」去追愛...淚：就是不想讓他走　

批高教資源「患寡又患不均」　教改團體呼籲逐年寬列經費

工作機會變多「月入能50k↑」！他封外送平台年輕人曙光　網嘆：之後難賺

印度42年蓋95億「鍍金運河」　啟用14小時就潰堤…官員：老鼠害的

大陸熱門新聞

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉..

超正女師跳樓慘死！留語音揭死亡..

正妹街頭卸妝　網看傻：是初戀！

她約帥哥一夜情！一覺醒來身邊變..

要他加油不放棄　香港女子墜樓亡

上海好市多台味濃　揭秘幕後房東

女反穿衣搭車　手臂捲車輪扭成麻..

俄航飛北京航班在莫斯科機場撞機

上海Costco開幕5天「爆退..

即／公眾活動進行　港鐵深夜宣布..

黎智英大宅遭扔汽油彈　兩嫌逃逸

中國天眼首探到「宇宙深處神秘信..

林鄭「動議」撤回條例草案！網疑..

影／男童踢球砸到人...下秒遭..

更多熱門

相關新聞

川普正妹助理因大嘴巴被fire

美國總統川普的28歲私人助理瑪德蓮（Madeleine Westerhout）在上個月29日突然辭職。2名消息人士近日對此透露，瑪德蓮之所以丟了飯碗，是因為她先前隨意向媒體洩露了川普一家人的資訊，其中包括川普嫌棄自己的小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）太胖，所以不想跟她拍照等。

勞動部：博士畢業生找工作最快　平均只要半個月

只求這樣就好！2個字是幸福關鍵

大學熱門科系洗牌　市場需求等於就業保證？

機長廣播：香港加油！國泰證實已離職

關鍵字：

職場上司上下級離職開除炒魷魚

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面