公認最幸福的女人！她卻是養女+獨自帶大3孩子　「2個字」是關鍵

▲幸福示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）



【唯有滿足，才能帶來最大的幸福…】

文／洪雪珍

幸福，已經成為流行名詞，幾乎在我們的生活中氾濫成災。

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我的書桌前貼了一張卡片，同事送的，上面特別用娃娃體寫著4個字：「要幸福喔！」政府現在選拔企業，已經不選優良企業，而是選幸福企業；年輕人買杯珍珠奶茶，也會引用村上春樹的「小而確定的幸福」，縮寫成「小確幸」；鄰居小朋友長大要結婚，我去參加婚宴，看到大家給他的祝福是—

「一定要幸福！｣

幸福之外，別無所求了嗎？很多人會在搖搖頭之後，堅定地吐出這句話：

「幸福就好！」

幸福，變成現代人的一種必需品，沒有它，這個人生好像就不值得過下去。可是，要幸福不是難事，難的是要一直幸福下去。耶穌會神父戴邁樂（Anthony de Mello）說：

「幸福是隻蝴蝶，你要追逐牠時，總是追不到；一旦你坐下來，牠就會停在你的肩膀上。」

假使不懂得滿足，幸福是短暫、容易消逝。中國人說「知足常樂」，不僅是時間的淬煉、生命的體悟，在我最近讀了一本新書《滿足：與其追尋幸福，不如學習如何知足》之後，才知道「寧可滿足」其實在認知心理學、遺傳學上都是有其科學根據。

作者克莉絲蒂娜・伯恩特繼暢銷書《韌性》之後，又一最新力作，推翻了「大家都希望追求幸福」的既定想法，同時榮獲誠品、博客來9月選書，可見得是一本重量級好書。研究指出，「滿足感」比「快樂」更重要。

如果我們能辨識人生中的美好時刻，對生命中的悲歡離合也都能平靜接受，那麼「幸福快樂」將只是低階的快感，而「滿足」才是人生最高的境界。

好命？

我的好朋友TT，是公認最幸福的女人，每次看到她，都一派恬淡自在的模樣。當我們在為一些事煩惱無解的時候，她會跳出來，揮揮手說：「想那麼多做什麼！」接著就喲喝大家：「管他的！走，我們去吃好吃的。」

大家都說TT好命，才會有這樣的好性情。活在幸福的粉紅泡泡裡，眼睛看出去的，當然也是一個粉紅幸福世界。可是有一天我突然被雷劈到，不對呀，TT並沒有比我們好命！於是我問了她一些「人生應該怎樣」的問題。

「妳一出生就被送走，是個養女，妳的成長應該有陰影才是。」

「怎麼會？我的生母住在兩條街外！別忘了，我有兩個媽，比你們都強。」

「妳先生駐外20多年，聚少離多，妳一人帶大三個孩子，妳應該會抱怨呀！」

「別傻了，他賺人民幣，讓我們能夠過得起好日子，再抱怨就沒道理了。」

問到這裡，我幾乎問不下去，不過轉念一想，女人最大的罩門是在兒女，他們才是心頭的肉，我再狠心地往下問：

「妳的兒子，高中讀了5個學校，最後只有高中畢業，妳應該要擔心的。」

「這的確曾經是我心頭最大的憂心，可是他堅持追求做設計這個夢想，每天認真接案，只不過收入不穩定。還好住在家裡，我們幫得了他。」

「妳的女兒這麼優秀，結婚對象的學歷與工作都不如她好，妳應該著急吧！」

「會啊！但是又能怎樣？孩子不會聽我的，我還是要照吃、照喝、照睡、照過日子。」

過度期待

若是同樣情況，發生在另一個人身上，會如何？一定怨聲載道！那麼TT的豁達來自哪裡？來自滿足現狀！她最大的不同是，沒有一個「幸福人生」的框架。

年輕時候，TT也同樣懷抱著「幸福人生」的框架，等到腳踏實地活了一遍，才明白這個框架套不進任何一個真實人生，最後她承認，人生不過是「一直對現實讓步」，非得認清現實、放下期待不可，否則就是跟自己過不去，現在她說：

「對於人生，我不求『幸福就好』，只求『這樣就好』。」

這就是滿足！人生沒有完美，只有體驗。體驗不會只有一種味道，而是酸甜苦辣一樣不缺；缺了酸、苦與辣，甜就提不了味、吃不出好味道。不要說生活如此，工作亦是。美國在2005年做調查發現，超過半數的上班族都不滿意工作，原因出在哪裡？美國管理顧問柯斯坦（E.L.Kersten）在《哈佛商業評論》中分析：

「原因是我們對於工作有過多的期待。」

而所謂的「幸福人生」，是自己想像出來的、跟別人比較出來的。當真實人生不如想像時，就會怨這怨那，千錯萬錯都是別人的錯，責怪父母、伴侶、子女，或是主管、老闆，一切都是他們害的，我的人生才會不幸福。相反的，當開始決定走出想像國度，進入真實世界，接受一切的存在都是剛剛好，就會輕鬆漫步到一個美麗新境界：滿足。

多一點現實、多一分接納

滿足是什麼？就是你不再追逐所謂的幸福、或是用「幸福人生」評價「真實人生」，而是活在當下，接納自己、感恩別人。追逐不會帶來幸福，唯有滿足才能。

追逐帶來競爭與比較，讓人貪得無厭，只能感受到須臾的歡樂，毀滅原來的美好。在體育競賽中，金、銀、銅獎三位得主，誰最快樂？一般人想都不想就會說，當然是金獎得主！根據統計，金獎的確是最快樂，但是最不快樂的不是銅獎，而是銀獎，為什麼？因為—

銅獎得主想的是：「還好，差點掉到三名之外，就不能站到台上被頒獎。」

銀獎得主想的卻是：「差點就可以拿到金獎，失之交臂，令人懊惱。」

沒有人喜歡被比較，但是每個人都喜歡做比較｡跟別人比較，也跟自己的「幸福人生」比較，包括考試成績、學校排名、收入高低、住家坪數、子女成就等，不僅人比人氣死人，欲望也沒有填滿的一刻，贏了就快樂一陣子，但是無法持續，像是公司加薪，員工快樂最多不過2個月。

擁抱滿足的人生，才是最大的幸福。而滿足感，來自於有一個正確而健康的「現實感」，想的不是「幸福就好」，而是「這樣就好」，追逐幸福是活在未來，唯有這樣是活在當下。心理學家說，一個能夠接近現實與風險，不做空想的人，擁有高度的韌性，同時比較能克服困境。柏林大學創辦人威廉‧馮‧洪堡說：

「大多數人僅僅因為對命運提出了過度要求，便使自己落入了永遠的不滿足。」

人生不可能永遠幸福，不然就不是人生。當你抓不住幸福的蝴蝶時，不妨抓住自己的心，安住下來，貼近現實，心就會打開，看到自己所擁有的，而不是自己所沒有的。這時候，滿足就來輕輕敲門，你就像一朵盛開的花，蝴蝶自來，停靠在你的肩上。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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