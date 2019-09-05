下車尿尿！朋友突駕車衝進河裡　打撈上岸「後車廂多一具屍體」

▲警方在墜河車輛的後車廂發現另一具屍體。（圖／翻攝江蘇新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇蘇州市7月發生一起車輛墜河事件，當時一名韓姓男子報警時稱，自己的朋友突然開車衝進了河裡。事後，警方趕到現場，將該輛車子打撈上岸，沒想到卻發現，車上除了韓男的朋友以外，後車廂還有一具屍體，當場偵破這場以「意外事故」為掩飾的謀殺案。

綜合陸媒報導，事發當時，韓男向警方通報表示，王姓朋友開車帶他去見網友，結果沒能如願，兩人便去河邊散散心，沒想到自己下車尿尿時，朋友就突然開車衝進河裡。他提到，看見這一幕後，自己立刻跳下河救人，不過卻沒成功，只好向警方求助。

▲車輛被打撈上岸。

據悉，潛水員事後在距離河岸10幾米遠的河底，發現該輛落水的轎車，除了車內外滿是淤泥外，毀損也十分嚴重。是後，警方一看，確認車輛後座確實有一名男子的屍體，也就是韓男的朋友，原本打算要將該案列為意外落水事件，沒想到隨後竟在後車箱發現了另一具身穿白衣的男屍，而且頭部有明顯外傷。

韓男當時堅稱，車上只有他和朋友兩人，根本不認識該名白衣男，但他說話時眼神不斷閃爍，引起警方懷疑。警方調查後發現，該車輛原本是一台網約車，而車主正是被藏在後車廂的白衣男。

▲韓男本來要跟王男一同輕生，沒想到卻突然反悔。

韓男隨後才坦承，他和王男因為最近被公司開除，想要賺點外快，之後就坐上了白衣男的網約車，並且在偏僻路途中，對司機進行搶劫，並滅口放置後車廂。殺人之後，兩人覺得良心不安，決定一起開車墜河輕生，沒想到韓男落水後卻突然反悔，自己從車窗爬了出來，並且游上岸。目前，警方已將韓男刑事拘留。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995