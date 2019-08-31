她打110訴苦…熱鬧公司變寂靜客廳　人生大轉變失去動力活下去

▲婦人心情低落欲輕生，警勸阻陪伴度難關。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

兩行眼淚不停地流！台北市松山區某民宅內15日中午，一名72歲曾姓婦人獨居家中，坐在空蕩蕩的客廳沙發追憶起陳年往事，想當年認真拚事業，如今孩子大了、成家了，獨留她一人……想到這裡便難過欲絕，忍不住打110訴苦，說自己想不開，需要警方協助。

警員白曉帆和蔡國文獲報後，火速趕抵民生東路五段177巷的婦人住家，深怕晚了一步就造成不可挽救的憾事。警方一進門就看見婦人一臉難過，於是先安撫她的情緒，邊細心聽她訴苦、邊拿衛生紙給她擦拭眼淚，同時觀察屋內有無輕生物品。

婦人向員警訴說想輕生原委，表示年輕時當過老闆，但隨著年紀逐漸年邁而收掉該事業，生活重心由熱鬧的公司變成現在寂靜的客廳，心中一時無法接受這巨大轉變，頓時對人生失去動力，因此萌生自殺念頭。但由於放不下對孫女關愛，才決定自行打110求助。

婦人也感謝兩名員警即刻到場關懷，才打消她想輕生之意，並重新獲得活下去的勇氣！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【更多新聞】

►影／「小孩要回台了！」伊拉克女婿狠殺雙親攜1歲子逃 刑事局協調救回

►不想活了！她南湖橋上欲跳河 「見到家人更想跳」放聲大哭

►感情工作兩頭空…他電話向弟訴苦喝完4罐啤酒 墜30公尺橋下亡