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她打110訴苦…熱鬧公司變寂靜客廳　人生大轉變失去動力活下去

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▲▼老嫗心情低落欲輕生，警勸阻陪伴度難關。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲婦人心情低落欲輕生，警勸阻陪伴度難關。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

兩行眼淚不停地流！台北市松山區某民宅內15日中午，一名72歲曾姓婦人獨居家中，坐在空蕩蕩的客廳沙發追憶起陳年往事，想當年認真拚事業，如今孩子大了、成家了，獨留她一人……想到這裡便難過欲絕，忍不住打110訴苦，說自己想不開，需要警方協助。

警員白曉帆和蔡國文獲報後，火速趕抵民生東路五段177巷的婦人住家，深怕晚了一步就造成不可挽救的憾事。警方一進門就看見婦人一臉難過，於是先安撫她的情緒，邊細心聽她訴苦、邊拿衛生紙給她擦拭眼淚，同時觀察屋內有無輕生物品。

▲▼老嫗心情低落欲輕生，警勸阻陪伴度難關。（圖／記者孫于珊翻攝）

婦人向員警訴說想輕生原委，表示年輕時當過老闆，但隨著年紀逐漸年邁而收掉該事業，生活重心由熱鬧的公司變成現在寂靜的客廳，心中一時無法接受這巨大轉變，頓時對人生失去動力，因此萌生自殺念頭。但由於放不下對孫女關愛，才決定自行打110求助。

婦人也感謝兩名員警即刻到場關懷，才打消她想輕生之意，並重新獲得活下去的勇氣！

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