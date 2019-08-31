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不想活了！她南湖橋上欲跳河　「見到家人更想跳」放聲大哭

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▲▼不想活了！她南湖橋上想跳河自盡…放聲悲鳴跌草地。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲婦人南湖橋上想跳河自盡，警方在旁苦口勸導。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

「不想活了！」台北市南港區18日下午5時50分許，一名54歲張姓婦女由於婚姻不順，又與女兒大吵一架，心情鬱悶到不行，於是跑到南湖橋上大聲悲鳴，甚至要跳基隆河自盡！路過民眾見狀後趕緊報警，所幸警方及時勸阻，保住一條寶貴性命。

▲▼不想活了！她南湖橋上想跳河自盡…放聲悲鳴跌草地。（圖／記者孫于珊翻攝）

經了解，婦女人患有躁鬱症，因與結髮多年的老公離婚，又跟大女兒吵架，才心情煩躁地在橋上大叫，並作勢欲跳河輕生。南港派出所警員廖翊甫獲報後趕抵現場，見婦人情緒激動，先輕聲安撫，並苦口婆心勸阻開導，讓他情緒稍緩，但婦人一看見接獲通知到場的前夫及大女兒，原本平復的情緒又起波瀾，自殺念頭再次萌生，還一度跌倒在橋旁草地上。幸員警及消防醫護人員在旁攙扶勸導，婦人才平靜下來並放棄輕生念頭由小女兒陪同離去。

南港分局呼籲，面對親友表達負面情緒時，除了主動詢問和回應外，也要掌握「3不」口訣：「不」要打斷他們的表達、「不」要簡化他們的處境、「不」要評斷他們的苦楚！就有機會降低憾事發生。

▼婦人大聲吶喊不想活了！還一度跌倒在草地上。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼不想活了！她南湖橋上想跳河自盡…放聲悲鳴跌草地。（圖／記者孫于珊翻攝）

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