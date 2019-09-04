　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

潛林班地竊「小垂枝石松」瀕危植物　台東黃男公開販售遭查獲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼林管處會同警方前往黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼林管處會同警方前往黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼林管處會同警方前往黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處近日接獲民眾舉報有不法人士於網路販賣「小垂枝石松」稀有瀕危植物，林理處知本工作站立即會同保七總隊第九大隊刑偵小隊與台東小隊日前持搜索票前往知本地區黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物，全案依竊盜及違反森林法罪嫌移送。

請繼續往下閱讀...

▲▼林管處會同警方前往黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼「小垂枝石松」是現存最古老的維管束植物，在台灣被視為雨林指標植物，數量瀕危。

▲▼林管處會同警方前往黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物。（圖／台東林管處提供，下同）

黃嫌供稱該等植物分別於金峰、石川及建和等山區採取，並於住宅公開擺設販賣及藉由網路販售，警方及工作站依黃嫌供詞逐一至植物採集位置查證，其中「小垂枝石松」及「花蓮捲瓣蘭」採集地點為國有林班地內，黃嫌已違反森林法相關規定。

「小垂枝石松」，屬於石松門的植物，是現存最古老的維管束植物，主要分布於台灣中南部低海拔山區，附生於枝幹上，葉片呈羽毛狀，喜歡熱帶雨林般濕熱的成熟原始森林環境，在台灣被視為雨林指標植物。因其生態特殊性、繁殖不易及台灣低海拔原始林破壞，加上極具觀賞價值常成為山採對象，數量瀕危，已被列入「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」國家瀕危 (NEN) 類別內。

▲▼林管處會同警方前往黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物。（圖／台東林管處提供，下同）

花蓮捲瓣蘭。

台東林區管理處處長劉瓊蓮表示，森林內的樹木、竹子、蘭花、蕨類、蕈類等等均屬森林主、副產物，為國家資產，非經許可不得擅自採取及販賣，一但查獲竊取屬實者將依森林法及刑法規定移送法辦，另呼籲民眾勿於網路或商店購買來路不明之森林主副產物，以免觸法。

ET快訊
高雄女到牧場打工「跌入攪拌機」！刀刃攪切慘死　救6hrs取出
美艷人妻當街慘遭「割喉放血」　陸6歲女兒目睹狂抖：沒媽媽了
剛上班第2天！菜鳥店員心急「105元地瓜餅」變950萬　結局
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員超怕接的單！「點這種食物＋在這裡取餐」最惹人厭...沒人想送

朱銘創作66年「歡喜做甘願受」　獲總統文化獎文化耕耘獎

潛林班地竊「小垂枝石松」瀕危植物　台東黃男公開販售遭查獲

甜點控必看！快填滿第二胃　成熟大人味《路西亞》：OMG！

你捨得吃它嗎？讓人猶豫！卡哇依「狗來富」　大媽少女心大噴發　　

計程車執業登記考試大爆滿　Uber司機搶轉行怒了：場次根本不夠

討厭吃蔬菜...他台北叫客製便當70元「開蓋樂歪」　網酸盤子！行家一算逆轉

嬤填匯款單超無助！熱心哥禮貌一推...她「得救」狂抄寫　結局糗爆啦

一張計程車牌賣25萬！Uber合作租賃車怒難轉行　連署告交通部討上億國賠

爽嗑秋刀魚「秒變單身狗」！他崩潰療傷...萬人狂噓　女友勁爆現身了

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

外送員超怕接的單！「點這種食物＋在這裡取餐」最惹人厭...沒人想送

朱銘創作66年「歡喜做甘願受」　獲總統文化獎文化耕耘獎

潛林班地竊「小垂枝石松」瀕危植物　台東黃男公開販售遭查獲

甜點控必看！快填滿第二胃　成熟大人味《路西亞》：OMG！

你捨得吃它嗎？讓人猶豫！卡哇依「狗來富」　大媽少女心大噴發　　

計程車執業登記考試大爆滿　Uber司機搶轉行怒了：場次根本不夠

討厭吃蔬菜...他台北叫客製便當70元「開蓋樂歪」　網酸盤子！行家一算逆轉

嬤填匯款單超無助！熱心哥禮貌一推...她「得救」狂抄寫　結局糗爆啦

一張計程車牌賣25萬！Uber合作租賃車怒難轉行　連署告交通部討上億國賠

爽嗑秋刀魚「秒變單身狗」！他崩潰療傷...萬人狂噓　女友勁爆現身了

孫其君剛認「想和郭雪芙穩定」　秒被直擊小倆口逛賣場！

多住一晚99元！台南台糖長榮酒店秋冬再加碼　每人每晚600有找

脫歐亂局「21議員倒戈」　強森豪賭：10月15日提前舉行大選

腦中風後「急性後期照護病房」　5個月後…他登頂火炎山

基隆市警察局推動「護老專案」　關懷保護高齡者用路安全

雷達測速器快狠準！台九南迴段抓違規　受罰民眾：三眼提款機

不斷更新／王威晨首轟出爐！　兄弟追到8比11桃猿

「館長」金材昱來了！TIFFANY金項鍊戴手上　抵台微微笑

日職／陽岱鋼代打敲2安　巨人還是輸中日吞4連敗

外送員超怕接的單！「點這種食物＋在這裡取餐」最惹人厭...沒人想送

生活熱門新聞

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台..

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

好市多中和店將實施新政策　網推..

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

玲玲轉中颱！雨炸到周末...熱..

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防..

連續夢到過世爺爺　孫女聽嬤問一..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

乖孫出國工作想家　一看阿嬤「自..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

美加中間藏「平行台灣」　網驚：..

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣..

3Q總公司：打UberEats..

快訊／玲玲龜速！大雷雨炸高雄「..

更多熱門

相關新聞

4年砸4億！農委會啟動「方舟計畫」

台灣受威脅的植物多達 989 種，農委會林試所今（4日）召開記者會宣布今年起啟動「國家植物園方舟」計畫，預計4年花約4億元，和各單位建立合作關係，再由適合的專業單位依照不同的海拔、氣候條件與植物需求，進行分散式在地「保種」工作，達50至55%。

亞馬遜大火狂燒　復原要花150年！

明星PO文關注亞馬遜火劫　照片遭踢爆假的！

拯救亞馬遜雨林大火　G7砸7億日本助護林

生性害羞的金龜變臭臭…都是為了愛

關鍵字：

潛入國有竊取稀有瀕危植物自宅販售小垂枝石松雨林指標

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

好市多中和店將實施新政策　網推爆

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面