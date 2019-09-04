潛林班地竊「小垂枝石松」瀕危植物　台東黃男公開販售遭查獲

▲▼林管處會同警方前往黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處近日接獲民眾舉報有不法人士於網路販賣「小垂枝石松」稀有瀕危植物，林理處知本工作站立即會同保七總隊第九大隊刑偵小隊與台東小隊日前持搜索票前往知本地區黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物，全案依竊盜及違反森林法罪嫌移送。

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▲▼「小垂枝石松」是現存最古老的維管束植物，在台灣被視為雨林指標植物，數量瀕危。

黃嫌供稱該等植物分別於金峰、石川及建和等山區採取，並於住宅公開擺設販賣及藉由網路販售，警方及工作站依黃嫌供詞逐一至植物採集位置查證，其中「小垂枝石松」及「花蓮捲瓣蘭」採集地點為國有林班地內，黃嫌已違反森林法相關規定。

「小垂枝石松」，屬於石松門的植物，是現存最古老的維管束植物，主要分布於台灣中南部低海拔山區，附生於枝幹上，葉片呈羽毛狀，喜歡熱帶雨林般濕熱的成熟原始森林環境，在台灣被視為雨林指標植物。因其生態特殊性、繁殖不易及台灣低海拔原始林破壞，加上極具觀賞價值常成為山採對象，數量瀕危，已被列入「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」國家瀕危 (NEN) 類別內。

▲花蓮捲瓣蘭。

台東林區管理處處長劉瓊蓮表示，森林內的樹木、竹子、蘭花、蕨類、蕈類等等均屬森林主、副產物，為國家資產，非經許可不得擅自採取及販賣，一但查獲竊取屬實者將依森林法及刑法規定移送法辦，另呼籲民眾勿於網路或商店購買來路不明之森林主副產物，以免觸法。