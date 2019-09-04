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新光三越新總座吳昕陽：台中再開新百貨，業績要破800億

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▲新光三越總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越總經理吳昕陽今年要挑戰800億元業績。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣最大的連鎖百貨新光三越，在年中股東會改選時因前總經理吳昕達意外落馬，7月由弟弟吳昕陽接手總經理職位，今（9／4）吳昕陽面對媒體提問，針對日後的發展佈局，表示今年「一定要做到800億業績」，並在未來的營運與規劃上，表示將更「接地氣」，規劃於台中再開新百貨，要在接棒首年強化投資者信心。

新接總座，吳昕陽對於今年表現目前「還算滿意」，今年1至8月南西店成長14％、左營店成長10％、信義新天地則有6%的成長，整體全台平均成長2%，都高於業界平均，主要成長動能在導入新商品、積極的改裝與數位服務加持。

吳昕陽表示：「經營要面對現實。」因為熱門業種改變，餐飲營收比重變高，百貨毛利愈來愈低，比之前降了1.5％，現在穩定成長才是重點，但也要勇於改變，才能因應時勢與市場變化，針對大台中市場，也表示目前規劃將再開新百貨，且強調在地連結、娛樂與生活Style，「不能只賣商品，要變成民眾生活的場域。」吳昕陽補充。

在台灣市場，新光三越以每年30個樓層的速度進行改裝，等同每年開出3間新百貨的規模更新，以配合消費者求新求變的需求，今年底信義區A13再添信義遠百，新光三越A8也在本月改裝化妝品樓層，品牌數將從30個增為40個以迎接周慶，並將在周年慶後火速改裝4樓，將針對親子客群，整修出1至3歲孩童使用的露台遊戲區，預計耶誕節前完成，明年5樓也將有新面貌。

新光三越APP服務則以每2個月更新一次的頻率持續升級，是所有百貨最頻繁的，除了餐廳訂候位服務、會員卡積點與skm pay支付之外，提供更多服務以強化黏著度與實體店鋪後盾，近期將舉辦的日本商品展，預期將在APP提供「預購」，直接使用skm pay支付付款，也有助於商家預估貨量，不會有到賣場後卻買不到的情形。

而位於成都的新光天地，即將在2019年年底登場，吳昕陽也坦言，大陸地區的市場是他接總座後所面對的「最難挑戰」，要回歸消費者本身，「接地氣」是接下來的重點，「新光天地成都」規模與信義新天地4館加起來相同，「新光天地重慶」規模則為信義店2倍大，現成都店正在招商，以全客層、親子與家庭客為主，精品走輕奢風，而重慶店則要「二次招商」，強化館內商品力。

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