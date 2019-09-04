永齡健康基金會贈書「癌症村」　並宣導預防醫學

▲永齡健康基金會贈《全方位健康大預言》一書給里民。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

郭台銘創立的永齡健康基金會4日邀請健康專家與醫護人員以預防醫學的角度說明癌症發生的原因，並認識基因、環境與生活型態等關聯性，向桃園市觀音區「癌症村」座談，同時贈送《全方位健康大預言》一書於里民，持續為捍衛國人的健康而努力。

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▲永齡健康基金會專家以預防醫學的角度向「癌症村」里民說明癌症發生的原因。（圖／記者楊熾興攝）

樹林里里長吳進昌表示，受附近工廠環繞飽受污染的樹林新村以致死於癌症居高不下的里民而言，最終目的仍希望能遷村、遷校（樹林國小）及遷廟（復興宮）「三遷」來規避，否則「癌症村」仍將繼續存在。

儘管郭台銘參選總統之路仍混沌未明，但他在角逐國民黨黨內初選時，訪視觀音區樹林新村「癌症村」對里民承諾的健檢及後續追蹤輔導，卻仍續進行中。吳進昌表示，郭台銘董事長說到做到，永齡健康基金會在7月間費心安排「癌症村」前後2梯次共100多位里民，進行影像醫學十三大腫瘤指標健診。

▲▼永齡健康基金會費心安排「癌症村」前後2梯次共100多位里民，進行影像醫學十三大腫瘤指標健診。（圖／吳進昌提供）

永齡健康基金會4日再由執行長陳基宏率領健康專家與醫護人員20餘人，再度前來「癌症村」向里民說明癌症發生的原因，並認識基因、環境與生活型態等關聯性，希望早期發現早期治療。同時贈送《全方位健康大預言》一書於里民，並由高齡94歲的鍾老先生代表接受。吳進昌則代表回贈里民所寫感謝信。