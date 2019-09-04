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三星首款A系列5G手機問世　Galaxy A90 5G專為直播時代而生

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▲▼Galaxy A90 5G。（圖／翻攝自三星官網）

▲Galaxy A90 5G將於9月4日起在韓國開賣。（圖／翻攝自三星官網）

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子今（4）日宣布推出Galaxy A90 5G，為Galaxy A系列增添5G新力軍。專為直播時代的數位原生族群打造的Galaxy A90 5G，結合5G 連結技術讓消費者即時捕捉、透過串流與分享，淋漓盡致展現自我風采。

三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長高東真(DJ Koh)表示，三星中階機款Galaxy A系列銷量捷報頻傳，該系列是專為直播新時代而推出的智慧型手機，集人們最渴望的核心功能於一身，包括卓越的相機鏡頭、超長電池續航力和沈浸式螢幕。長久以來，三星與5G生態圈夥伴攜手合作，為提升5G的普及度而努力不懈，而今，三星為Galaxy系列智慧型手機陣容注入5G技術，讓更多消費者享受高速的存取與串連體驗。

透過Galaxy A90 5G手機，消費者將能透過串流觀賞其最愛藝人的演唱會，即時享受親臨現場般的直播畫面，不錯過任何一刻的精彩演出。此外，低延遲、高度可靠與穩定的連接，讓用戶在群組視訊通話或遊戲的關鍵時刻，不再有任何一秒的閃失。5G網路的無遠弗屆連結力，拉近了人與人之間的距離，並讓人們藉由裝置打理生活大小事，在這樣的趨勢之下，安全的重要性更甚以往。Galaxy A90 5G內建三星的國防級安全平台Samsung Knox，確保裝置受到嚴密守護，為用戶帶來安全可靠的串連體驗。

Galaxy A90 5G 搭載Snapdragon 855 5G行動平台，從卓越的5G連結力到進化的AI 功能，為人們帶來革命性的行動體驗。相機功能方面，Galaxy A90 5G擁有4,800萬畫素鏡頭，可讓用戶盡情錄製和分享精彩影片。改良的相機與AI功能，例如「Super Steady超穩定動態攝影」、「場景智慧辨識」和「瑕疵檢測」，讓用戶隨手捕捉生活中的精彩時刻。3200萬畫素的前置鏡頭，也具有「景深即時預覽」模式等進化功能，讓用戶輕鬆駕馭自拍或團體影片。

Galaxy A90 5G搭載寬廣的6.7吋FHD+ Super AMOLED Infinity-U無邊際螢幕，讓用戶體驗劇院級的多媒體感官享受。此外Galaxy A90 5G配備的超長電池續航力和閃電快充功能，為用戶打造更緊密的互聯生活體驗。

Galaxy A90 5G也將用戶的遊戲體驗提升至全新境界。透過5G網路連接，玩家將可享受毫無卡頓延遲的實況遊戲，而當玩家置身激烈的戰鬥場景時，遊戲加速器(Game Booster)將優化系統環境，以發揮最佳效能極限。

另外，Galaxy A90 5G也是A系列首次將自家的Samsung DeX，結合Microsoft的Your Phone 應用程式，聯手強化用戶的整體行動體驗。Samsung DeX讓用戶將Galaxy A90 5G體驗，搬移到更大尺寸的PC螢幕或電視。用戶還能透過Microsoft Your Phone 應用程式鏡射手機螢幕，直接在電腦螢幕上查看手機的通知訊息、發送和接收簡訊，並瀏覽最近拍攝的照片。

Galaxy A90 5G機背玻璃採用獨特的幾何圖案設計，共推出黑與白兩款經典顏色供選購，將於9月4日起在韓國開賣，售價為韓圜899,800元（約台幣23,000元），並將陸續在全球各地上市。而台灣可能得等到整體5G環境建置完成後，此款手機才有可能上市。

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