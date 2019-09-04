想跨船狂歡！白衣男腳一伸…下秒落入兩船間　只剩帽子在水上飄

▲雷耶斯落水後，只剩下帽子在水上漂。（圖／翻攝自推特／Sandra Ortiz）



記者黃心瑀／綜合報導

墨西哥一名20歲的男子雷耶斯（José Manuel Romero Reyes）1日時，參加一場舉辦在河上的生日派對，整場活動在好幾艘貢多拉船上進行，沒想到當雷耶斯跟在朋友後頭，想要跨越到另一艘船上時，卻意外失足掉入兩艘船中間，掙扎了幾秒之後失去蹤影。儘管一旁的朋友拿著木棍伸入河裡攪動，試圖找出雷耶斯，但卻沒有任何結果；而搜救小組則是在隔天早上約6點時，於運河的河面上，發現已經變成屍體在水上漂浮的雷耶斯。

綜合外媒報導，雷耶斯在1日時與朋友一同去參加一場生日派對，這場派對在當地的霍奇米爾科運河（Xochimilco）上舉行，從當時的影片可以看到，許多人在貢多拉船上飲酒作樂，氣氛十分火熱，身穿白色上衣戴著草帽的雷耶斯跟在朋友後方，試圖踩著船邊跨越到另一艘船上，沒想到朋友順利地到達了目的地，但雷耶斯卻「噗通」一聲落水。

僅僅幾秒鐘的時間，雷耶斯就消失在水下，而他的朋友一開始也沒意識到事情發生，更在另一艘船上開心熱舞歡呼。影片中可以聽到旁人發現以人落水後，不停大喊「NO！NO！NO！」的聲音，有人試圖用手或竹竿伸入水中，想要找尋雷耶斯的蹤跡，更有人直接跳入水裡救人，但卻無果。

報導中指出，當地搜救人員在隔天早上約6點的時候，於運河的河上發現雷耶斯載浮載沉的屍體；而警方經過調查後表示，事發當下船上至少有30幾罐啤酒、幾瓶朗姆酒和威士忌，懷疑是因為喝醉才導致悲劇發生。

霍奇米爾科市長魯伊斯（Juan Carlos Acosta Ruíz）在事發過後，宣布往後在運河上的搭乘船的乘客，都一定要穿救生衣，每個人最多只能帶3瓶啤酒，或一公升的酒精飲料上船，以保障乘客安全。