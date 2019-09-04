　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫證實與韓國瑜通過電話　無法出席9月8日新北造勢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲韓國瑜、朱立倫。（資料照／翻攝朱立倫臉書）

記者黃巈禾／台北報導

前新北市長朱立倫將前往日本，無法出席韓國瑜8日在新北的造勢活動。朱立倫4日發布聲明稿表示，朱立倫先前已於訪美時，確定近期訪日行程，因此，無法出席此次造勢大會；朱立倫已與韓國瑜通過電話，希望活動順利，韓國瑜也清楚朱立倫無法出席。

韓國瑜8日將在新北市新北疏洪道舉辦萬人造勢，而朱立倫與新北市長侯友宜是否出席備受外界關注。國民黨新北黨部主委李乾龍3日表示，他致電朱立倫傳達韓國瑜8日將在新北舉行造勢的消息，朱立倫嚇了一跳並說自己剛從美國回來，馬上要去日本，且已經安排好日本的訪問行程，有和韓國瑜通過電話，也希望能出席新北造勢，不過，日本那邊已約定好，無法缺席。

至於侯友宜，李乾隆則說，侯友宜在電話中告訴他「不要急」，他是最支持韓國瑜的人，在適當時間一定挺身而出，全力輔選韓國瑜與12席立委，希望他不要擔心，外界也不要見縫插針，只是這次新北造勢安排得太倉促，有行程排不開。

朱立倫辦公室4日透過新聞稿證實，「國民黨前主席朱立倫先前已於訪美時，確定近期訪日行程，因此無法出席此次9/8造勢大會。對此，朱前主席已與韓市長通過電話，希望活動順利，韓也清楚朱無法出席」。

ET快訊
4歲孫女伴外公屍「深夜哭喊10hrs」！小腳浸水泡到皺...
老公開車上陽明山偷腥！美艷小三老公「1句話點醒」　正宮抓姦成
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊瓊瓔主持公園啟用「洪慈庸爭取農具補助」　2人較勁味濃

陳明文掉300萬扯出一籮筐　他們涉貪躲檢調…高鐵收回扣、燒百萬美金

快訊／港府撤回《逃犯條例》　黃之鋒：10/1前持續抗議！5大訴求缺一不可

真假？可以我們可選國家領導人　首投陸配：在家鄉不可能的

朱立倫證實與韓國瑜通過電話　無法出席9月8日新北造勢

準備退休金有妙方！依年齡、世代調整投資組合　有系統安排退休生活

新北結合「小學課本的逆襲」　連續5天用插畫宣導交通安全

挑戰藍委沈智慧　綠徵召生醫博士莊競程「守護台灣價值」

撤回逃犯條例抗議不停止！　黃之鋒：香港需要民選特首

參訪英國泰晤士河畔節　盧秀燕：發展台中河畔藝文觀光盛會

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

楊瓊瓔主持公園啟用「洪慈庸爭取農具補助」　2人較勁味濃

陳明文掉300萬扯出一籮筐　他們涉貪躲檢調…高鐵收回扣、燒百萬美金

快訊／港府撤回《逃犯條例》　黃之鋒：10/1前持續抗議！5大訴求缺一不可

真假？可以我們可選國家領導人　首投陸配：在家鄉不可能的

朱立倫證實與韓國瑜通過電話　無法出席9月8日新北造勢

準備退休金有妙方！依年齡、世代調整投資組合　有系統安排退休生活

新北結合「小學課本的逆襲」　連續5天用插畫宣導交通安全

挑戰藍委沈智慧　綠徵召生醫博士莊競程「守護台灣價值」

撤回逃犯條例抗議不停止！　黃之鋒：香港需要民選特首

參訪英國泰晤士河畔節　盧秀燕：發展台中河畔藝文觀光盛會

世籃賽／布萊奇砍23分12籃板無用　菲律賓延長賽還是輸

中職／修正新秀基本動作　姚冠瑋、李建勳隨隊一軍

不斷更新／羅力、羅里奇「絕好調」　3局統一0：0富邦

Android漏洞的利用價值首度超越iOS　報價較去年飆漲12%

2020總統大選牽動桃市府人事　新任社會局長鄭貴華就職

楊瓊瓔主持公園啟用「洪慈庸爭取農具補助」　2人較勁味濃

計程車執業登記考試大爆滿　Uber司機搶轉行怒了：場次根本不夠

花蓮卓溪部落計程車轉彎輾壓路倒婦　千斤頂抬起送醫仍不治

5歲女童被虐死！生前留「拜託原諒我」　狠母知情不報：怕丈夫報復

吳青峰怕「孩子」被嫌醜...她一句話「戳中內心」當場爆哭了

消費行為調查

您好，為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

政治熱門新聞

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭..

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣..

蔡要國軍多穿軍服上街　退將：她..

柯文哲同意大巨蛋復工內幕　最快..

陳明文高鐵運300萬現金！名嘴..

韓激怒媽祖「怒退駕」！他說郭台..

300萬哪來？陳明文才申報24..

新版身分證少這欄　內政部：OO..

吳敦義四聲明：國民黨堅決反對「..

陳明文300萬掉高鐵！律師：對..

限陳明文2天內交代300萬來源..

韓國瑜「平日市府地造勢」遭轟：..

恐怖官邸！處長自縊副手又驟逝　..

陳明文在高鐵掉300萬　兒澄清..

更多熱門

相關新聞

為何現在才發現朱立倫的好？

國民黨青壯派立委江啟臣等立委，都紛紛呼喚朱立倫出來幫忙韓國瑜，初選已經過一個月有餘，藍營必須反思為何直到這個時候才想起朱立倫的好？

韓國瑜被問與朱立倫聯繫進度：大家拭目以待

白韓要翻臉！嗆劉世芳：閉眼講黑話

國民黨團拋立法催生千億青創基金

去不去韓國瑜新北造勢？侯：市政優先

關鍵字：

朱立倫韓國瑜新北造勢2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面