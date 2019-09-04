朱立倫證實與韓國瑜通過電話　無法出席9月8日新北造勢

▲韓國瑜、朱立倫。（資料照／翻攝朱立倫臉書）

記者黃巈禾／台北報導

前新北市長朱立倫將前往日本，無法出席韓國瑜8日在新北的造勢活動。朱立倫4日發布聲明稿表示，朱立倫先前已於訪美時，確定近期訪日行程，因此，無法出席此次造勢大會；朱立倫已與韓國瑜通過電話，希望活動順利，韓國瑜也清楚朱立倫無法出席。

韓國瑜8日將在新北市新北疏洪道舉辦萬人造勢，而朱立倫與新北市長侯友宜是否出席備受外界關注。國民黨新北黨部主委李乾龍3日表示，他致電朱立倫傳達韓國瑜8日將在新北舉行造勢的消息，朱立倫嚇了一跳並說自己剛從美國回來，馬上要去日本，且已經安排好日本的訪問行程，有和韓國瑜通過電話，也希望能出席新北造勢，不過，日本那邊已約定好，無法缺席。

至於侯友宜，李乾隆則說，侯友宜在電話中告訴他「不要急」，他是最支持韓國瑜的人，在適當時間一定挺身而出，全力輔選韓國瑜與12席立委，希望他不要擔心，外界也不要見縫插針，只是這次新北造勢安排得太倉促，有行程排不開。

朱立倫辦公室4日透過新聞稿證實，「國民黨前主席朱立倫先前已於訪美時，確定近期訪日行程，因此無法出席此次9/8造勢大會。對此，朱前主席已與韓市長通過電話，希望活動順利，韓也清楚朱無法出席」。