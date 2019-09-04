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航母杜魯門號配電系統故障　美國東海岸只剩一艘可執勤

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▲美國航空母艦杜魯門號（CVN-75）。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲美國航空母艦杜魯門號（CVN-75）。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

美國海軍擁有全球最大的航空母艦艦隊，哈里‧杜魯門號航空母艦（CVN-75）日前傳出配電系統發生故障，進行作戰佈署的不確定性提高許多，也使得東岸可能只有另一艘航母可以執行任務。而今年5月白宮原本為了節省經費計畫讓一些航母除役，杜魯門號就是其中一艘，但因國會議員強烈反對才逃過一劫。

美國海軍艦隊司令部（United States Fleet Forces Command )發言人史考特‧米勒（Scott Miller）表示，「杜魯門號的配電系統發生了電力故障，需要進行分析和維修，目前正密切的和諾福克造船廠（Norfolk Naval Shipyard）的技術人員合作，來確定故障的範圍和原因，但能確定的是船員和核反應爐並沒有受到影響。」

▲美國航空母艦艾森豪爾號（CVN-69）。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲美國航空母艦艾森豪爾號（CVN-69）。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

杜魯門號在1998年被編入美國大西洋艦隊，下轄於美國海軍的第二艦隊，目前駐紮於美國東部維吉尼亞州的諾福克。現在一共有6艘航空母艦駐守在諾福克，但只有杜魯門號和另一艘德懷特‧艾森豪爾號（CVN-69）可以進行佈署，艾森豪爾號經歷了18個月的保養期，現在正處於訓練的基礎階段，因此可能要到2020年初才能準備好進行布署。如果杜魯門號不能盡快修復完成的話，那艾森豪爾號就是美國東海岸唯一一艘可以進行佈署的航空母艦。

美媒認為，在杜魯門號故障一事中，已經凸顯了東海岸航空母艦隊的弱點，雖然目前還不清楚杜魯門號電力受損的嚴重程度，但如果東海岸持續只有一艘艾森豪爾號駐守的話，那麼後果可能不堪設想。

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