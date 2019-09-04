批龍應台「花園雞蛋」評香港　人民日報：美化暴力捆綁市民

▲香港反送中831遊行。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

作家龍應台日前在臉書發表有關香港情勢的文章，以「花園的地上有一顆雞蛋」形容當今香港局勢。《人民日報》4日於微博回應，「瘋狂堵塞機場破壞地鐵設施，在街頭縱火，這哪裡是雞蛋？」微博形容龍應台的思維早已被看穿，「當你和她談家國情懷，她卻要和你說民主法治。」

文章直言，如果任憑騷亂遷延，香港才有巢傾卵覆之虞，「將普通香港青年與暴力極端分子混為一談，既美化了暴力，也捆綁了大多數善良市民，這是對暴力的縱容，也是對大眾的不公。我們不能只看聲勢，不問是非；不能只有觀點，不講事實。」

▲香港0831反送中，抗議民眾將大石塊敲碎，準備用來丟擲。（圖／記者黃彥傑攝）

文章也強調，一個真心信奉法治價值的人，不會認同什麼「違法達義」，「一個真心認可自由價值的人，不應對不同意見拳腳相向。龍應台對此絕口不提，更看不到香港反對派和暴力分子顛覆政權的企圖，這既是顛倒黑白、混淆是非，更暴露了她思維的狹隘。」

▲龍應台。（圖／記者李毓康攝）

龍應台2日在臉書上發表的文章開頭寫道，「花園的地上有一顆雞蛋，官方武力鎮壓的憂慮，在每個人的心頭。一天一天逼近」，抗議者用暴力手段升高衝突可能是致命的策略錯誤，要付出沈重代價，「但是二零一九走向香港街頭的年輕人並不天真，他們知道自己面對的，是怎樣一堵銅牆鐵壁，而自己是一枚多麼細小的雞蛋。」

龍應台表示，「包含在中國共產黨社會主義核心價值內的，不就有「自由、平等、公正、法治」的白紙黑字嗎？這樣的價值，難道大陸人民自己不要嗎？」文章結尾寫道，「花園的地上有一顆雞蛋。我們是怎麼對待一顆雞蛋的呢？我們彎下腰，輕輕拾起，捧在手心，萬萬不能摔破的。」