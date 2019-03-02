溪畔繽紛花草沒了　「兩個月要除雜草」龍應台怒：是預算太多了嗎？

▲三月東港溪畔有紅毛草盛放，今天卻看到「枯乾災難」，龍應台一問之下原來是「要除雜草」。龍應台怒批河川局，「是預算太多嗎？」。（圖／翻攝龍應台臉書）

記者崔至雲／台北報導

位於屏東的東港溪畔是一個鶯飛草長的沼澤地。作家龍應台2日在臉書上寫到，三月的東港溪畔有紅毛草盛放，一路燦爛至天的盡頭、大武山的煙嵐裡，是她一整年的期待，但今天卻看到「枯乾災難」，一問之下原來是河川局「一兩個月就來除盡雜草」。龍應台怒批，「河川局是預算太多了嗎？是前瞻預算消化不了嗎？」、「還給我東港溪的雜樹生花。還給我！」

龍應台在個人臉書寫下，東港溪畔是一個鶯飛草長的沼澤地，野灌木中有白頭翁，雜草叢中有鬼針草斑斕，三月暮春時候，紅毛草盛放，一路燦爛至天的盡頭、大武山的煙嵐裡，是她一整年的期待，進入三月了，今天到溪邊探春的消息，卻看到一片枯乾災難。而正在使用除草機的工人回覆她「河川局要我們每一兩個月就來除盡雜草......」。

請繼續往下閱讀...

▲▼東港溪畔花草 。（圖／翻攝龍應台臉書）



聽到工人的回覆，龍應台憤怒寫下，每一兩個月就來除草？整個四十四公里的東港溪畔？所以暮春的紅毛草是從此看不見了？所以所有粉紅的含羞草花、橘色的蒲公英花、紫星星似的藿香薊花、藍澄澄的蝶豆花，都要剷除了是嗎？河川局是預算太多了嗎？是前瞻預算消化不了嗎？

▲正在使用除草機的工人回覆龍應台「河川局要我們每一兩個月就來除盡雜草」 。（圖／翻攝龍應台臉書）

龍應台也對公務機關喊話，「可不可以理解：生氣盎然的野樹雜草是美；一條溪的橫石錯木是美；空曠中迎風搖曳的野花野草是美；白頭翁和斑鳩可以躲藏的亂木草叢是美」、「可不可以理解：你剷除雜樹雜花造成的所謂統一整齊，所謂乾淨，是不可原諒、絕對不可原諒的醜？」、「還給我東港溪的雜樹生花。還給我！」

▲龍應台看到東港溪畔的「枯乾災難」景象 。（圖／翻攝龍應台臉書）