港鐵太子站深夜爆衝突　21歲男學生頸傷陷昏迷

▲3日集會結束後，示威者再度與警方發生暴力衝突。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

在3日下午的添馬公園集會結束後，香港示威者轉到旺角和太子聚集，並與警方爆發衝突。期間，6名警員在港鐵太子站合力制服一名戴防毒面具的男子，並將他按在地上，混亂間疑似有人頸部受重創，當場不省人事。據悉，這名傷者今年21歲，家屬獲悉事件後趕至醫院，其父親表示，不知道為什麼兒子會在太子站內出現。

綜合港媒報導，由於受傷男子倒地後，有救護人員上前施救遭到阻撓，在場人士紛紛表示不滿，傷者隨後被送往醫院救治。其餘示威者開始起哄，不斷指罵、追打警員，警方則施放胡椒噴霧，並再度逮捕抗議人士。

據悉，該名受傷男子是香港某中學的在校學生，急救員透露，傷者曾經嘔吐，叫喊頸部疼痛、隨後陷入深層昏迷。目前，這名受傷青年在廣華醫院急救，院方強調已脫離生命危險，有意識尚未清醒。

▼21歲男示威者受傷昏迷。（圖／翻攝香港突發事故報料區臉書）

與此同時，旺角警署已發生多起暴力衝突。3日晚間11點左右，約50名示威者在警署對面的西洋菜南街聚集，防暴警察到場戒備，部分在場人士開始向警員叫罵，並用傘陣展開對峙。

另外，有抗議民眾以卡板、單車等雜物堵塞道路，亦有人從高處將疑似裝著腐蝕性液體的玻璃瓶扔下，濺傷一名示威者，需由現場救護人員協助用水清洗。警員在向示威者發出警告後，發射多枚布袋彈驅散，現場下起滂沱大雨，人群四散躲避。

衝突延續至今（4）日淩晨，示威者在旺角警署外，噴射滅火器，現場煙霧瀰漫，防暴員警發出警告後，向西洋菜南街方向發射一枚布袋彈。到了淩晨1點多，大批防暴警由花園街向旺角道高速推進，示威者陸續散去，防暴警收隊離場。