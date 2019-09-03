他獨赴澎湖望安散心　租車離民宿外出未歸...海巡尋獲已成浮屍

▲澎湖海巡人員派人船不斷搜尋海域，終於找到尋短跳海男子遺體。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／澎湖報導

澎湖海巡隊8月31日18時43分接獲民眾報案，台南新營一位蔡姓民眾日前獨自來到澎湖望安，向當地民宿業者租機車騎乘外出後失蹤，後來澎湖民眾在岸際發現遺留之公事包、手機、拖鞋等私人物品，警方還在現場發現遺書，懷疑蔡男跳海失蹤。

▲澎湖海巡人員派人船不斷搜尋海域，總算找到尋短跳海男子。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡隊接獲通報後派遣PP-3539 等多艘巡防艇前往搜尋，並透過巡防區申請海巡空偵機多架次協尋，經過3日空海聯合搜索卻仍未尋獲，直到今天3日下午1時許、澎湖海巡隊接獲安潭門漁港安檢所通報：有一艘無籍船筏於馬鞍山嶼附近海域發現疑似失聯民眾遺體。

海巡立即派遣海巡艇迅速抵達現場，並立即施放水上摩托車進行打撈，於下午2時13分P將大體載返馬公港處理後續身分指認及相驗事宜。海巡隊呼籲，生命寶貴應珍惜，遇有困難宜尋找專業協助，民眾發現海域任何異常可撥打海巡署「118」免費報案電話求助。

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