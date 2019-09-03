　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他獨赴澎湖望安散心　租車離民宿外出未歸...海巡尋獲已成浮屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澎湖海巡人員派人船不斷搜尋海域，總算找到尋短跳海男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖海巡人員派人船不斷搜尋海域，終於找到尋短跳海男子遺體。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／澎湖報導

澎湖海巡隊8月31日18時43分接獲民眾報案，台南新營一位蔡姓民眾日前獨自來到澎湖望安，向當地民宿業者租機車騎乘外出後失蹤，後來澎湖民眾在岸際發現遺留之公事包、手機、拖鞋等私人物品，警方還在現場發現遺書，懷疑蔡男跳海失蹤。

▲澎湖海巡人員派人船不斷搜尋海域，總算找到尋短跳海男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖海巡人員派人船不斷搜尋海域，總算找到尋短跳海男子。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡隊接獲通報後派遣PP-3539 等多艘巡防艇前往搜尋，並透過巡防區申請海巡空偵機多架次協尋，經過3日空海聯合搜索卻仍未尋獲，直到今天3日下午1時許、澎湖海巡隊接獲安潭門漁港安檢所通報：有一艘無籍船筏於馬鞍山嶼附近海域發現疑似失聯民眾遺體。

海巡立即派遣海巡艇迅速抵達現場，並立即施放水上摩托車進行打撈，於下午2時13分P將大體載返馬公港處理後續身分指認及相驗事宜。海巡隊呼籲，生命寶貴應珍惜，遇有困難宜尋找專業協助，民眾發現海域任何異常可撥打海巡署「118」免費報案電話求助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【其他新聞】

►影／汐止勇警殉職第一時間趕到！　徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

►影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

內鬼通報17竊電大戶緊急停工　檢警設局邀稽查授課再揭真面目

招待泰美旅遊可賺10萬？　運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG

ET快訊
陳明文在高鐵掉現金300萬元　兒急出面回應了
清純小三床戰大15歲人夫...判刑後又line「幫你X兩下」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南新營區出現「共產天后宮」　市府：疑似違建絕不寬貸

「乩身辦事」撞飛騎士竟無感　酒測0.36：禮貌接受喪家邀喝兩杯

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

按摩館越女內衣來不及穿被查獲　老闆理由超瞎...男客認了半套

台中帥警「曾是空少+精通外語」志在服務　阿嬤「心花開」讚：很優秀

他獨赴澎湖望安散心　租車離民宿外出未歸...海巡尋獲已成浮屍

「8根釘子6根偏移」　三總名醫涉腰椎手術害半癱遭起訴

「想再來台灣」…陸情侶自由行回家挨告詐騙　急奔台賠錢證清白

頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

台南新營區出現「共產天后宮」　市府：疑似違建絕不寬貸

「乩身辦事」撞飛騎士竟無感　酒測0.36：禮貌接受喪家邀喝兩杯

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

按摩館越女內衣來不及穿被查獲　老闆理由超瞎...男客認了半套

台中帥警「曾是空少+精通外語」志在服務　阿嬤「心花開」讚：很優秀

他獨赴澎湖望安散心　租車離民宿外出未歸...海巡尋獲已成浮屍

「8根釘子6根偏移」　三總名醫涉腰椎手術害半癱遭起訴

「想再來台灣」…陸情侶自由行回家挨告詐騙　急奔台賠錢證清白

頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

台南新營區出現「共產天后宮」　市府：疑似違建絕不寬貸

旱鴨子救星！IG瘋傳「全身式游泳圈」躺下自動浮起、還能順便防曬

1人1屍共處一室！11歲女童「出門玩狗」失蹤3天　警在同社區內尋獲遺體

與民進黨決裂　柯文哲自稱「底色沒有變」：我還是綠底的

李乾龍爆侯「適當時機全力輔選韓」　侯友宜：我做我該做的事

世籃賽／英格爾斯準大三元　澳洲退塞內加爾二連勝

U18世界盃／火球男陳志杰先發戰南非　中華隊打線出爐　

來台追女神班機卻慘被取消　他用這招超瘋...還做蛋糕偷渡進房

「台灣欄神」日本移訓受衝擊　陳奎儒拚世錦賽預賽達奧運標

「乩身辦事」撞飛騎士竟無感　酒測0.36：禮貌接受喪家邀喝兩杯

社會熱門新聞

BMW對決 MX-5　北宜廝殺..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不..

單親媽撞車腦死　器捐12部位創..

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7..

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補..

到南投玩！重機男載妻撞分隔島噴..

男女大學生酒後嘿咻　女控性侵不..

濱海公路賓士撞重機　19歲男大..

竹科大地主偷腥挨告　報復討數億..

髮蠟哥挺吳小哲　揪網友踢館包龍..

13歲少年溪中浮沉「30hrs..

國道汐五高架黑車神飄移　銀車驚..

16歲就能考駕照　高一生提案開..

更多熱門

相關新聞

徒步搬運遺體12小時　15位海巡隊員全虛脫

海巡署第六三中隊員日前接獲屏東縣滿州鄉滿州鄉溪子口岸際發現一具女性大體，由於地處偏僻，車輛無法進入，15名隊員頂著照日，翻越無數大小珊瑚礁及鵝卵石，徒步搬運經近12小時，幾乎全員虛脫，運抵南仁土地公廟，提供等候多時焦急欲指認的家屬確認身分，讓海巡隊員心中直呼：「這一切都值得！終於把您送回家人身邊，一路好走」。

海巡署今年查跨境運毒逾8公噸　去年同期4倍

交通船碼頭見豬屍　海巡同防疫所緊急防堵

金門海巡隊勇阻違法抽砂船

夫妻駕船赴馬公港維修撞暗礁！船沉3/4像孤島

關鍵字：

海巡署澎湖海巡隊浮屍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面