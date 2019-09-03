頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第六三中隊員日前接獲屏東縣滿州鄉滿州鄉溪子口岸際發現一具女性大體，由於地處偏僻，車輛無法進入，15名隊員頂著照日，翻越無數大小珊瑚礁及鵝卵石，徒步搬運經近12小時，幾乎全員虛脫，運抵南仁土地公廟，提供等候多時焦急欲指認的家屬確認身分，讓海巡隊員心中直呼：「這一切都值得！終於把您送回家人身邊，一路好走」。

▲海巡署第六岸巡隊第六三中隊15位隊員徒步頂著酷暑、穿石涉水近12小時，幾近全員虛脫下完成搬大體任務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼穿石涉水。頂著酷暑搬運。

上月30日晚間9時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲屏東縣警局恆春分局滿州分駐所通報，指鄧姓縣民於滿州鄉出風鼻岸際發現疑似大體乙具，請海巡署派員前往處理。

巡防區指揮部獲報後即派遣第六岸巡隊第六三中隊第一機動巡邏站、興海及旭海安檢所共計15人前往搜尋，另通報第十四海巡隊派遣海巡艇前往該海域巡查。

由於因該地區(佳樂水至南仁一帶)地處偏遠，車輛無法進入，因此海巡人員從早上7時出發，由滿州鄉溪子口岸際以徒步方式往北實施岸際搜尋，翻越無數大小珊瑚礁及鵝卵石，迄9時於鹿寮溪岸際發現乙具女性大體。

但考量回程礁石落差過大無法搬運，海象不佳也無法船運，最後僅能選擇往南仁方向路途較平坦卻更遠的岸際以徒手方式搬運，頂著烈日、穿石涉水經長達9小時的搬運，期間2名隊員感到身體不適、飲水不足，仰賴南仁同仁兩度補給，縱使輪替換手、間或休息，仍不敵體力與耐力的消耗。

晚間6時許，在15位同仁體況幾近虛脫下將大體運抵南仁土地公廟，讓現場等候多時焦急欲指認的家屬，確定身分，讓海巡隊員感到這一切辛苦都值得，也很有意義。