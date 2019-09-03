搶車道爆糾紛！他拿球棒「問候」慘遭奪棒壓制　網笑：擁抱畫面真溫馨

記者陳玉／台中報導

台中蔡姓駕駛3日中午開車沿中清路四段往清水行駛，途中蔡從內車道要切入中間車道時，與從外車道切入中間車道的貨車差點發生擦撞，蔡因此不滿，要對方臨停路邊，更拿著球棒下車「問候」，貨車上3名工人見狀「奪棒」，一行人發生拉扯，衝突畫面都被拍下，網友也幽默回覆「可惡！下車才知道有3個！」、「這是友好的擁抱畫面」；警方表示，雙方因行車糾紛而發生拉扯，若雙方有提告將依傷害、毀損等罪送辦，若無提告將依社維法究辦。

▲蔡男不滿換車道差點與對方擦撞，竟持球棒下車「問候」，反遭對方奪棒（紅圈處）。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，3日中午12點，30多歲蔡男駕駛白色休旅車，從內車道切入中間車道時，差點與從外車道切入中間車道的冷氣裝修貨車發生擦撞，蔡男不滿對方，竟踩油門追上要對方停下，雙方臨停路旁後，蔡竟拿球棒下車「問候」。

貨車上3名工人見狀立即分工「奪棒」，一人抱住蔡、一人奪走球棒，另一人則是與蔡發生拉扯，隨後將蔡壓制，過程中，造成蔡臉部挫傷、1名工人頭部輕微挫傷，及貨車車頭受損，拉扯畫面也被其他用路人拍下上傳臉書社團《爆料公社》。

網友也幽默回覆，「看見球棒被搶走了我先笑一下」、「大馬路上這樣友好的擁抱畫面真溫馨」，另有理性網友回覆，「暴力真的解決不了問題！」、「遇到事情一定要馬上報警」。

豐原警分局大雅所長陳護任表示，雙方在變換車道時都未注意前後車況，進而發生行車糾紛，後續雙方若有提告，將依傷害、毀損等罪送辦，若未提告，則依社會秩序維護法究辦。