一天花16小時「冥想」脫離痛苦　狂賺31億元還有人用聲音認出他

實習記者曾筠淇／綜合報導

「冥想的意思就是真的什麼都不做，沒有電郵、沒有簡訊、沒有網路、沒有電視、不說話、不吃東西、不看書，很簡單的完全放空。」46歲的普迪康比（Andy Puddicombe）不但是英國的作家、演說家，還是「Headspace」的創辦人，主要提供冥想的指導，他希望能藉由這項服務幫助更多人，目前據說年收入超過1億美元（約新台幣31億元）。

據BBC報導，普迪康比在22歲時，與朋友一同站在英國倫敦的酒吧外，不料酒駕的司機竟朝他們開過來，並帶走了他的兩位朋友；幾個月後，他的繼姐死於自行車的事故；還有他的前女友，竟也在手術期間去世了。原先在大學主修體育的他，難以承受親友離開的打擊而退學，並前往喜馬拉雅山，進行佛教僧侶的訓練。

普迪康比表示，「冥想幫助我接受一切，也轉變了我的觀點，它教會我少關注自己一些，並學習帶更多的快樂給別人。」他以僧侶的身分度過了日後的每一天，且每日冥想16小時。雖然他的父母對此有些震驚和擔心，但最後也都十分支持和鼓勵他。

▲普迪康比用冥想改變了自己的生活。（圖／翻攝自Facebook／Andy Puddicombe）

普迪康比還將「冥想」帶入亞洲，並在2005年時回英國開設「Headspace」，只是最初並未受到大家的認可，他無奈的表示，「有些人將冥想視為『嬉皮』（Hippy）的事情」，許多人沒有時間去做，或是不知道該怎麼做，但他仍在倫敦開設的私人診所中，教導專業人士如何冥想，並藉此幫助他們的日常生活。

理查德（Richard Pierson）同為「Headspace」的創辦人，他當時一意識到「冥想」可以獲利多少後，就立刻與普迪康比展開業務。現在，「Headspace」在全球的下載數已超過5400萬次，年收入據說已超出1億美元（約新台幣31億元）。

普迪康比透露，目前他的工作仍以擴展應用程式為主，且成為程式的配音人，「人們會在機場或餐廳認出我的聲音」，有趣的是，他某次去看牙醫時，與護理師談論冥想，才知道對方也有使用「Headspace」。普迪康比目前仍每天冥想，即便不像以前能空出16小時，但他仍極力抽出時間，「每天練習冥想」。

►少女電眼的秘密，只跟你偷偷分享