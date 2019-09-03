林鄭願與港人走下去　蔡英文籲北京當局：應信守對香港高度自治的承諾

▲蔡英文呼籲北京當局，信守對香港高度自治的承諾。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

香港抗爭活動持續進行，特首林鄭月娥在一場閉門會議的錄音檔遭路透社曝光，會中她表示，「若有選擇會辭職下台」，引來國際高度關注。對此，總統蔡英文在臉書發文呼籲北京政府，應該信守對香港高度自治的承諾，同時也向港府呼籲避免過度執法與暴力。

蔡英文表示，因應香港情是最新變化，2日聽取國安會「香港情勢發展專案小組」最新報告，並作出四點指示，也嚴正呼籲北京當局，「應該信守對香港高度自治的承諾，切勿以台灣、其他國家對香港民眾的關心，作為指控外力介入的藉口」；同時也要呼籲港府，避免過度執法與暴力，以積極的對話化解與人民之間的對立，讓衝突能夠和平理性化解。

蔡英文指示如下：

第一，中華民國台灣堅定支持香港的民主和自由，也希望香港社會能盡速恢復穩定，但這幾天讓人極為憂心的情勢發展，已經引發國際社會的高度關注。



第二，政府支持香港人民爭取民主和自由，在處理台港交流及港人來台等相關事務時，也都依法處理。一如國際社會，必要時基於人道考量，對於在台港人，我們也會提供必要的協助，不會坐視。



第三，對於來台就學的港生，請陸委會、教育部全力協助，讓學生們能安心學業。我們也呼籲港府，理解香港年輕人關心香港前途、追求民主自由的初心，秉持人權法治的原則處理相關個案，讓學生們能繼續在台灣的學業。



第四，目前香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響，作好各項應變準備工作，尤其應注意金融經濟產業的變化，協助台商及我國在港民眾因應可能的變局。

而外媒曝光林鄭月娥願辭職下台的錄音檔後，她3日早上9點舉行記者會時指出，「離開也許是最簡單的選擇，但我的團隊和我決定要留下來，為香港服務，我知道這不是一條輕鬆的路，但我會和香港人與我的團隊一起走下去。」

此外，香港眾志秘書長黃之鋒應「光合基金會」邀請，3日上午訪台，將先後拜會時代力量黨團、民進黨中央黨部，與民進黨主席卓榮泰等人進行閉門會議，晚間前往台中，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。黃之鋒抵台後，提出本次訪台的三個目的，主要是想讓台灣了解香港目前狀況，並希望台灣人民能夠站出來力挺香港。

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